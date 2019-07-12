بطاقات التموين 2019، أثارت قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الكثير من القلق والتوتر ما بين المواطنين بسبب ما تم اتخاذه في تلك القرارات من حذف الأفراد من بطاقات التموين مع بداية شهر مارس ووقف بعض البطاقات التموينية لأفراد بسبب عدم أحقيتهم للحصول على الدعم المخصص في بطاقات التموين، حيث طرح بعض المعايير التي من خلالها يتم الحذف وسوف نتحدث عن تلك المعايير من خلال السطور القادمة، كما يحمل معيار من تلك المعايير يتم حذفه من بطاقة التموين ولا يستحق الحصول على الدعم الخاص بالسلع على البطاقة أو الخبز، وذلك تطبيقا لقرار تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أشار وزير التموين على عدة قرارات عن إضافة المواليد،كما أكد على من يريد التظلم على قرار الحذف يمكنه ذلك من خلال التقدم للتظلم على بطاقات التموين.

تظلمات بطاقات التموين 2019

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنه مع صرف التموين خلال شهر مارس اكتشف أصحاب البطاقات بعدم وجود أفراد وحذفهم من البطاقة، وعلى كل مواطن أو صاحب بطاقة تموينية تم حذف أفراد له بعد التحديث واكتشف بوقوع ظلم عليه بحذف أفراد من بطاقاته التموينية، وفق قرار وزارة التموين بأنها مع أول شهر مارس تم طرح موقع إلكتروني جديد، يستقبل الموقع تظلمات الفئات المحذوفة والمستبعدة من الدعم وذلك خلال المرحلة الثانية من معايير بطاقات التموين.

طريقة تقديم تظلمات بطاقات التموين

سيتم إرسال رسائل نصية عبر الهاتف المحمول أو بون صرف الخبز أو بون صرف السلع بسبب استبعاد الغير مستحقين للدعم.

يكون الحذف وفق المؤشرات والمحددات التي سيتم الاتفاق عليها.

تشغيل البطاقة الذكية حتى تقديم التظلم عن طريق الموقع الإلكتروني فور طرحه من الوزارة.

لن يتم قبول تظلمات من خلال مكاتب التموين.

تقديم التظلم عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر.

يتم الدخول على الموقع وتدوين الرقم القومي.

تدوين رقم بطاقة التموين.

إدخال المحافظة التي تنتمي لها البطاقة.

كتابة التظلم في حالة وجود اسم صاحب البطاقة ضمن قائمة المحذوفين من الدعم.

مراجعة التظلم في مدة أقصاها 15 يوم.

غلق باب التظلمات في يوم 16 مارس للبت في التظلمات ومناقشة احقية التظلمات ووقف البطاقة.

في حالة عدم الرد من الوزارة سيتم تفعيل البطاقة دون توقف.

تظلمات بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

تقلت وزارة التموين الكثير من التظلمات لوقف بطاقة التموين، بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة بهم، وتضمنت الشكاوى، تظلم من يمتلك أكثر من عداد كهربائي، أو أن بعض المواطنين لديهم بيت يحتوي على أكثر من شقة بها عداد كهرباء واحد باسم صاحب البطاقة، فصرحت وزارة التموين بأنها عند تلقي التظلمات سوف تقوم بالتواصل مع وزارة الكهرباء وعند التأكد من سلامة بيانات المتظلم ستعيد تفعيل البطاقة مرة أخرى.

سبب ظهور عبارة لا توجد بيانات عند التظلم

عند الدخول على موقع التظلم في حالة ظهور جملة لا توجد بيانات أثناء محاولة المواطن الدخول على موقع دعم مصر لتقديم التظلم، يكون السبب هو عدم اكتمال بيانات المواطن أو انه يوجد أرقام خاطئة تم إدخالها لابد أن يقوم بتصحيحها عن طريق مكتب التموين التابع لها.

تقديم تظلم بعد حذف البطاقة التموينية

سوف يتم وقف البطاقة التموينية بشكل نهائي في الأول من شهر الحالي. في حالة استمرار البطاقة للصرف خلال الشهر الحالي تكون تلك البطاقة مستمرة وقد تم قبول التظلم. أما في حالة وقف البطاقة يكون التظلم رفض من جانب الوزارة مع طرح السبب في بون الخبز. أما في حالة لم يقدم صاحب البطاقة التموينية تظلم على موقع دعم مصر السالف ذكره ستتوقف البطاقة فيجب تقديم التظلم. تظلم بطاقة التموين سيكون متاح من أول الشهر ويشمل التظلم كل البطاقات الموقوفة. لن يتم قبول أي تظلمات في المكاتب التموينية، والتظلم سيكون عبر موقع دعم مصر فقط ويجب اتخاذ كافة الخطوات لتقديم التظلم.

شروط استبعاد الأفراد من بطاقة التموين

من يتخطى استهلاك الكهرباء لديه لأكثر من 650 كيلو وات في الشهر.

كل من يتخطى قيمة فاتورة هاتفه المحمول قيمة 800 جنيه مصري خلال الشهر الواحد.

والأسر التي لديها أطفال في مدارس دولية وتتعدى مصروفاتهم 30 ألف جنيه خلال العام.

واستبعاد كل من يملك سيارات فارهة مثل الجيب والمرسيدس والهامر وبي إم دبليو.

الأفراد العاملين في المناصب العليا.

استخراج بطاقات التموين الجديدة 2019

يتوجه المواطن الذي يرغب في الحصول على بطاقة تموينية جديدة أو تجديد بطاقة البدل الفاقد والتالف التوجه إلى مكتب التموين الذي يتبع له محل سكنه المدون في بطاقة الرقم القومي، لتقديم طلب بالحذف أو استخراج بطاقة جديدة أو الإضافة، حيث أن الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة للأسرة تكون كالأتي:

صورة بطاقة الرقم القومي كما تكون البطاقة سارية. رقم تليفون محمول باسم المواطن مقدم الطلب. إيصال كهرباء حديث. قسيمة الزواج. صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة. شهادات ميلاد الأولاد صور منها. ثم يتوجه المواطن من داخل مكتب التموين بتسجيل بياناته عبر مكتب الحاسب الآلي المتواجد داخل مكتب التموين. ويكون تعامل متقدم الطلب من خلال الهاتف المحمول الخاص به بعد أن يقوم بتدوين رقم هاتفه في الأوراق المطلوبة منه.

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين من خلال روابط مباشرة لإضافة المواليد الجدد.

خدمات أخرى نقدمها لكم طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي آو تجديدها والتعرف على الغرامة الموقعة على عدم تجديد البطاقة الشخصية من خلال موقع استخراج بطاقات الرقم القومي الجديدة.

كما سيتم صرف السلع التموينية الخاصة بشهر مارس مع توضيح أسباب الاستبعاد في بون الصرف سواء كان للمواد التموينية أو الخبز، ويمكن للمتضرر أن يقدم التظلم خلال 15 يوم مع تقديم الأوراق المطلوبة من الوزارة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين للوافدين وبدل الفاقد والتالف وعمليات الخصم

صورة بطاقة رقم قومي سارية إيصال كهرباء حديث رقم تليفون محمول لصاحب البطاقة قسيمة الزواج أخر بون صرف للمقررات التموينية ثم التوجه إلى مكتب الحاسب الآلي لتسجيل بيانات المواطن.

أستكمال خطوات أستخراج بطاقة التموين عبر الهاتف المحمول

عند قيام المواطن بإدخال بياناته عبر الحاسب الآلي فيحصل المواطن على رقم إدخال العملية التموينية، ويقوم بالاحتفاظ بهذا الرقم.

يرسل المواطن رسالة فارة عبر رقم 91237، بقيمة جنيه واحد، ويتم الرد عليه في الحال في حالة تسجيل طلبه وان البيانات الموضوعة صحيحة أم لا.

ثم يتم الرد على مقدم الطلب برسالة بعد أسبوع من تسجيل البيانات، بأن طلبه تم قبوله أم لا.

في حالة رفض الطلب يتم ذكر الأسباب في مضمون الرسالة.

في حالة القبول يتوجه مقدم الطلب إلى مكتب التموين بعد 15 يوم من تقديم الطلب، لاستلام بطاقة التموين.

تحديث: صرح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه في حالة إثبات بأن فرد من مستحقي الدعم في بطاقة التموين هو من لديه فاتورة الهاتف المحمول تتعدى 800 جنيه مصري هو فقط من سيتم حذفه ولن يتم وقف بطاقة التموين المضاف بها.