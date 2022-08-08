بشري سارة للعرسان.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 أغسطس 2022

شهدت الأسواق ومحلات الصاغة، انخفاض في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس 2022، وذلك على مستوي كافة الأعيرة المختلفة من عيار 21 وعيار 18 وغيرها، في جميع محلات الصاغة، وجاء ذلك بعد سلسلة متواصله من الارتفاعات في الأسعار خلال الفترة السابقة، حيث ارتفعت أسعار الذهب بصورة غير مسبوقة عالميًا ومحليًا، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي، وإعلانه عن رفع سعر الفائدة الأمريكية 75 نقطة، لتكون المرة الرابعة لهذا العام الذي يتم رفع سعر الفائدة بها، لتبلغ قيمة الفائدة 2.5%.

انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 أغسطس 2022

انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس 2022، وتراجعت أسعار كافة الأعيرة في محلات الصاغة بما يقارب 6 جنيهات، بعد ارتفاع الذهب خلال الفترة الماضية، بصورة محلية وعالمية نتيجة التأثر بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي، والذي قرر خلال آخر اجتماعاته بأنه يتم زيادة سعر الفائدة الأمريكية بقيمة 75 نقطة أساس، لتسجل المرة الرابعة في الارتفاع لهذا العام، ولتصل قيمة الفائدة 2.5%.

وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين 8 أغسطس 2022، لتسجل الأسعار الآتية طبقًا لآخر تحديثات:

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل حوالي 1225 جنيه.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 ليسجل حوالي 1123 جنيه.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل حوالي 1072 جنيه.

انخفض جرام الذهب عيار 18 ليسجل حوالي 919 جنيه.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 ليسجل حوالي 714 جنيه.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 12 ليسجل حوالي 609 جنيه.

انخفض سعر الجنيه الذهب ليسجل حوالي 8624 جنيه.

انخفض سعر كيلو الذهب ليسجل حوالي 1.2 مليون جنيه.

بلغ سعر الذهب عالميًا 1777 دولار للأوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر من محل صاغة لآخر، طبقًا لاختلاف المصنعية، التي تتراوح ما بين 30 إلى 65 جنيه، وتتأثر باختلاف نوع عيار الذهب ومحل الصاغة والمحافظة والتاجر، وتبلغ قيمة المصنعية غالبًا نسبة 7% إلى 10% من سعر جرام الذهب، ومع ارتفاع نسبة المعادن الموجودة يقل القيراط.