أخبار إقتصادية

بشرى سارة.. 3 آلاف جنيها تراجعا فى أسعار الفول البلدى والمستورد

محمد مجدي

قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية والبقوليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الفول البلدي والمستورد تراجعت بنحو 3 آلاف جنيه للطن خلال شهر، بفعل زيادة ووفرة المعروض منها بالأسواق.

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أضاف “عزيز”، إن أسعار البقوليات تراجعت بنحو 10% خلال شهر، حيث سجلت أسعار الفول البلدي نحو 27 ألف جنيه للطن، مقابل 30 ألف جنيه للطن، بينما الفول المستورد سجلت نحو 19 ألف جنيه للطن مقابل 22 ألف جنيه.

وتستهلك مصر من الفول نحو 70 ألف طن شهريًا، بينما حجم استهلاكنا من العدس يصل إلى 10 آلاف طن شهريًا، ويأتى جزؤ كبير من واردات العدس من الهند.

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أشار إلى أن انخفاض أسعار المنتجات الرئيسية من البقوليات إلى عمليات الإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ منذ بداية العام، ما أدى إلى وفرة المعروض منها.

لفت إلى أن أسعار العدس انخفضت بنحو 4 آلاف جنيه للطن، لتتراجع أسعاره إلى 34 ألف جنيه للطن مقابل 38 ألف جنيه.

وعلى حد قوله، سوف تنخفض الأسعار خلال الفترة القادمة ومع اقتراب شهر رمضان بسبب وفرة المعروض من البقوليات.

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محمد مجدي

صحفي اقتصادي.. أهتم بالشأن الاقتصادي وتغطية الأخبار الاقتصادية والتقنية والبحث عن أدق المعلومات من مصدرها.

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