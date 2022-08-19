بشرى سارة للعرسان.. انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 أغسطس وعيار 18 يُسجل 923

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022، على الصعيدين العالمي والمحلي، وذلك بالتزامن مع قرار تثبيت سعر الفائدة في مصر للمرة الثانية، وتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، كما أدى تراجع السعر العالمي للمعدن النفيس في العقود الفورية والآجلة، إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع، إلى هبوط سعر الذهب في السوق المصري أيضًا، حيث تسبب ارتفاع الدولار والتوقعات حول رفع أسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب في مصر، فقد تراجع سعر جرام الذهب اليوم الجمعة بقيمة 15 جنيهاً مقارنة بتعاملات أمس الخميس، حيث تعتبر أسعار الذهب من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثيرون، سواء من الأشخاص الذين يرغبون في الزواج أو الراغبون في الاستثمار في مجال الذهب ممن يعتبرونه مجالاً آمناً للإستثمار، وفيما يتعلق بأسعار الذهب اليوم بدون مصنعية في مصر، فقد جاءت كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 14، 718 جنيها.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 923 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1077 جنيهًا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1231 جنيها.

كما هوى سعر الجنيه الذهب إلى 8616 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، وهذا السعر يساوي قيمة الذهب في الجنيه، ويعتمد سعره على سعر جرام الذهب عيار 21.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من تاجر إلى آخر، حيث يبلغ متوسط سعر المصنعية في محلات الصاغة في مصر بين 30 و65 جنيهًا بحسب نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى، والتي تمثل غالبًا نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط.

وترتبط أسعار الذهب في مصر بمجريات الأمور في البورصات العالمية، حيث تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 1750 دولارًا للأونصة، وذلك بعدما هبط إلى أدنى مستوى له منذ 28 يوليو عند 1751.01 دولار، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وانخفض المعدن النفيس بنسبة 2.7%، ويتجه نحو تسجيل أول تراجع أسبوعي منذ 5 أسابيع، كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% أيضًا لتصل إلى 1766.20 دولار.