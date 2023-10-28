بسبب تصاعد العدوان الصهيوني، ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR، وتباين أسعار العملات الأجنبية

سجَّلت أسعار الذهب اليوم في السعودية ارتفاعاً ملحوظاً، وفق البيانات التي تمَّ رصدها مع بداية تعاملات اليوم السبت، وجاء ارتفاع أسعار المعدن الثمين مدفوعاً بتصاعد الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة خلال الليلة الماضية، مما يرفع من توتر الأوضاع بالمنطقة، كما شهدت أسعار تبديل العملات الأجنبية والجنيه المصري تبايناً أمام الريال السعودي وفق التحديثات الأخيرة، نجوم مصرية والتفاصيل

علم فلسطين والمملكة العربية السعودية مع مؤشر ارتفاع أسعار الذهب- المصدر: الذكاء الاصطناعي من بينغ

أسعار الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR

وسجَّلت أسعار الذهب في السعودية صباح اليوم السبت البيانات التالية:

أسعار الذهب اليوم في السعودية السبت 2023/10/28م الوحدة السعر بالريال السعودي اليوم السعر بالدولار الأمريكي اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط 241.81 64.48 سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط 221.66 59.11 سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط 211.58 56.42 سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط 181.35 48.36 سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط 141.05 37.61 سعر أونصة الذهب بيع 7,521.00 2,005.60 سعر أونصة الذهب شراء 7,524.75 2,006.60

أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال السعودي اليوم

وجاءت أسعار تبديل العملات الأجنبية اليوم السبت وفق البيانات التالية: