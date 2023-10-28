أخبار إقتصادية

بسبب تصاعد العدوان الصهيوني، ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR، وتباين أسعار العملات الأجنبية

محمد خير الحوراني

سجَّلت أسعار الذهب اليوم في السعودية ارتفاعاً ملحوظاً، وفق البيانات التي تمَّ رصدها مع بداية تعاملات اليوم السبت، وجاء ارتفاع أسعار المعدن الثمين مدفوعاً بتصاعد الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة خلال الليلة الماضية، مما يرفع من توتر الأوضاع بالمنطقة، كما شهدت أسعار تبديل العملات الأجنبية والجنيه المصري تبايناً أمام الريال السعودي وفق التحديثات الأخيرة، نجوم مصرية والتفاصيل

علم فلسطين والمملكة العربية السعودية مع مؤشر ارتفاع أسعار الذهب- المصدر: الذكاء الاصطناعي من بينغ

أسعار الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR

وسجَّلت أسعار الذهب في السعودية صباح اليوم السبت البيانات التالية:

أسعار الذهب اليوم في السعودية السبت 2023/10/28م
الوحدة
السعر بالريال السعودي اليوم 
السعر بالدولار الأمريكي اليوم 
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط
241.81
64.48
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط
221.66
59.11
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط
211.58
56.42
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط
181.35
48.36
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط
141.05
37.61
سعر أونصة الذهب بيع
7,521.00
2,005.60
سعر أونصة الذهب شراء
7,524.75
 2,006.60

أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال السعودي اليوم

وجاءت أسعار تبديل العملات الأجنبية اليوم السبت وفق البيانات التالية:

العملة مقابل الريال الواحد العملة الواحدة كم تساوي ريال العملات
0٫25198 3٫96881 اليورو
0٫26657 3٫75142 الدولار
0٫42085 2٫37652 الدولار الاسترالي
0٫97057 1٫03033 الريال القطري
8٫22513 0٫12158 الجنية المصري
0٫97910 1٫02135 درهم اماراتي
66٫73475 0٫01498 ريال يمني
2٫74736 0٫36399 درهم مغربي
7٫50097 0٫13332 الليرة التركية
0٫18908 5٫28897 دينار أردني
0٫08242 12٫13560 دينار كويتي
107٫30606 0٫00932 الدرام الأرمني
0٫48082 2٫08123 غويلدر الأنتيل الهولندية
93٫17239 0٫01073 بيزو أرجنتيني
0٫48048 2٫08130 فلورن أروبي
0٫45316 2٫20672 مانات أذربيجاني
0٫49434 2٫02297 مارك بوسني
0٫53872 1٫85727 دولار بربادوسي
29٫41551 0٫03400 تاكا بنغلاديشي
0٫49333 2٫02703 ليف بلغاري
0٫10048 9٫95214 دينار بحريني
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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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