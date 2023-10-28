بسبب تصاعد العدوان الصهيوني، ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR، وتباين أسعار العملات الأجنبية
سجَّلت أسعار الذهب اليوم في السعودية ارتفاعاً ملحوظاً، وفق البيانات التي تمَّ رصدها مع بداية تعاملات اليوم السبت، وجاء ارتفاع أسعار المعدن الثمين مدفوعاً بتصاعد الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة خلال الليلة الماضية، مما يرفع من توتر الأوضاع بالمنطقة، كما شهدت أسعار تبديل العملات الأجنبية والجنيه المصري تبايناً أمام الريال السعودي وفق التحديثات الأخيرة، نجوم مصرية والتفاصيل
أسعار الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR
وسجَّلت أسعار الذهب في السعودية صباح اليوم السبت البيانات التالية:
|
أسعار الذهب اليوم في السعودية السبت 2023/10/28م
|
الوحدة
|
السعر بالريال السعودي اليوم
|
السعر بالدولار الأمريكي اليوم
|
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط
|
241.81
|
64.48
|
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط
|
221.66
|
59.11
|
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط
|
211.58
|
56.42
|
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط
|
181.35
|
48.36
|
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط
|
141.05
|
37.61
|
سعر أونصة الذهب بيع
|
7,521.00
|
2,005.60
|
سعر أونصة الذهب شراء
|
7,524.75
|2,006.60
أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال السعودي اليوم
وجاءت أسعار تبديل العملات الأجنبية اليوم السبت وفق البيانات التالية:
|العملة مقابل الريال الواحد
|العملة الواحدة كم تساوي ريال
|العملات
|0٫25198
|3٫96881
|اليورو
|0٫26657
|3٫75142
|الدولار
|0٫42085
|2٫37652
|الدولار الاسترالي
|0٫97057
|1٫03033
|الريال القطري
|8٫22513
|0٫12158
|الجنية المصري
|0٫97910
|1٫02135
|درهم اماراتي
|66٫73475
|0٫01498
|ريال يمني
|2٫74736
|0٫36399
|درهم مغربي
|7٫50097
|0٫13332
|الليرة التركية
|0٫18908
|5٫28897
|دينار أردني
|0٫08242
|12٫13560
|دينار كويتي
|107٫30606
|0٫00932
|الدرام الأرمني
|0٫48082
|2٫08123
|غويلدر الأنتيل الهولندية
|93٫17239
|0٫01073
|بيزو أرجنتيني
|0٫48048
|2٫08130
|فلورن أروبي
|0٫45316
|2٫20672
|مانات أذربيجاني
|0٫49434
|2٫02297
|مارك بوسني
|0٫53872
|1٫85727
|دولار بربادوسي
|29٫41551
|0٫03400
|تاكا بنغلاديشي
|0٫49333
|2٫02703
|ليف بلغاري
|0٫10048
|9٫95214
|دينار بحريني