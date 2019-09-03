بروتوكول حل المسائل المالية بين وزارتي الكهرباء والمالية

من المقرر توقيع بروتوكول قريبًا لحل المشكلات المالية العالقة بين وزارتي الكهرباء والمالية، حسبما قال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد يوم الاثنين، كما أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على تبني آليات لوضع حد للمشاكل المالية الطويلة بين الوزارات ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتسوية ديونها.







اجتماع وزراء الكهرباء والبترول والمالية

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه لمناقشة ومراجعة آخر التطورات المتعلقة بهذا الملف الإشكالي ، كما قال المتحدث، وأشار إلى أن تسوية هذا الملف تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها خزائن الدولة وتحسين الوضع المالي للوزارات والهيئات الحكومية الأخرى وكذلك الخدمات التي تقدمها للمواطنين.







وقال مدبولي “نحن نتعامل مع المشاكل والتحديات التي تراكمت منذ عشرات السنين” ، متعهدا بأن الحكومة مصممة على حل مثل هذا النوع من المشاكل التي طال أمدها، وقال المتحدث إن إيجاد تسوية للمأزق المالي بين الأجهزة الحكومية سيمكن كل طرف من الحصول على مستحقاته كاملة ومن ثم إدارتها بالطريقة التي تناسبها