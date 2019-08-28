برنامج حساب المواطن يصدر نتائج الأهلية لدفعة شهر سبتمبر 2019

صرح برنامج حساب المواطن السعودي اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ22 لشهر سبتمبر 2019، كما وأكد البرنامج على المستفيدين إمكانية التحقق من نتائج الأهلية من خلال الدخول على البوابة الألكترونية الخاصة بحساب المواطن، كما ويمكن من خلال الموقع لتسجيل لدفعة شهر أكتوبر القادم، ويجيب على المسجل أن يكون مستوفي جميع الشروط لبرنامج حساب المواطن.

الشروط الأهلية التي حددها برنامج حساب المواطن كالتالي:

أن يوم المستفيد سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم بشكل دائم بالمملكة العربية السعودية، لا يقيم خارج المملكة أكثر من 90 يوم خلال العام.

أن لا يكون المسجل موجود في أي دور الإيواء الحكومية أو السجن.

أن تتوافق بيانات المسجل مع البيانات الموجوده لدى الجهات المتخصصه لديهم.

تكون قيمة الدعم من برنامج حساب المواطن على حسب دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين.

موعد صرف الدفعة الـ22 لشهر سبتمبر 2019 من برنامج حساب المواطن

يتسأل المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة القادمة لشهر سبتمبر، وقد أعلان برنامج حساب المواطن عن موعد نزول الدفعة الـ22 وأنه سيتم صرف الدفعة شهر سبتمبر يوم الثلاثاء في يوم 10 من شهر سبتمبر لعام 2019، وكان قد أعلن برنامج حساب المواطن في يوم الثامن من شهر اغسطس الجاري إيداع الدفعة 21 في حسابات المستفيدين، حيث قدر مبالغ الدعم ما يقار 2.6 مليار ريال، لنحو 12.5 مليون مستفيد.