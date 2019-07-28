برنامج حساب المواطن السعودي… هل يتأثر الدعم عند التسجيل في “أبشر”؟

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة الأخبار الجديدة والتي تتعلق بحساب المواطن، حيث يزداد التساؤلات حول موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب الدعم المقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وذلك من أجل مساعدة الأسر السعودية في ظل إرتفاع الأسعار والسلع والخدمات بالإضافة إلى سعر المحروقات، وتسعى المملكة من خلال برنامج المواطن، إلى تطبيق التوازن الإقتصادي والمالي، حيث تسأل أحد المستفيدين من برنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي على تطبيق “تويتر” السلام عليكم،، أنا بعد مافتحت لي حساب في ابشر قل المبلغ اللي ينزل للوالد، أنا الحين كل ماجيت اسجل ابغي ينزل بحسابي أنا يطلع لي ان بياناتي مسجله مسبقاً ايش اسوي؟ مع العلم أني الحين تم عقد قراني و لكن ابيها تنزل بحسابي انا”.

رد برنامج حساب المواطن على تسأل أحد المواطنين على “تويتر”

هذا وسوف نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال هذه الفقرة ردت خدمة العملاء التابع لبرنامج حساب المواطن على سؤال المواطن عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر كالتالي :” لا يؤثر التسجيل في حساب أبشر على الدعم في برنامج حساب المواطن”. وأضاف أيضاً :” وفي حال كنت حالتك الاجتماعية “متزوجة” يتم إضافتك كتابع مع رب الاسرة “الزوج” حتى لاتؤثر على نتيجة اهليته وسيتم احتسابك ضمن مبلغ الدعم في حسابه”.

موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على تطبيق ” تويتر” رسالة قال فيها “صدرت نتائج الأهلية للدورة العشرين لشهر يوليو 2019″، ولتحقيق من الأهلية يمكنك الدخوال عبر البوابة الإلكترونية والإستعلام، وأكد برنامج حساب المواطن أنه سوف يتم صرف الدفعة القادمة في يوم الثامن من شهر أغسطس القادم بدلاً من العاشر من الشهر،ووفقاً لقواعد البرنامج أنه في حال كان موعد صرف الدفعة يوم الجمعة يكون قبله في يوم، و في حال كان موعد صرف الدفعة يوم السبت يكون بعده في يوم، وذلك نظراً لموافقة اجازة عيد الأضحى مع موعد صرف حساب المواطن.