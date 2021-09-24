بتراجع 3 جنيهات في سعر الجرام.. ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 سبتمبر في نهاية التعاملات

سجلت تعاملات اليوم، تراجع ملحوظ في نهاية التعاملات على مستوى أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 سبتمبر ، المطبقة في مختلف محلات الصاغة العاملة بالسوق المحلية في مصر، حيث تراجع سعر الجرام الواحد من المعدن النفيس خلال التعاملات بقيمة 3 جنيهات بخلاف سعر المصنعية، وقالت شعبة الذهب بالغرفة التجارية في التقرير الذي قامت بنشره، أن التراجع في أسعار الذهب بالسوق محلية، جاء نتيجة تراجع الأسعار بالسوق العالمية على خلفية عدد من التطورات التي شهدتها سوق بورصة المعادن النفيسة مؤخرًا، وكشفت شعبة الذهب في تقريرها عن تفاصيل أسعار الذهب على مستوى جميع الأعيرة والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 سبتمبر

سجل سعر الذهب وفقًا لتقارير التعاملات اليوم، تراجع طفيف في سعر الجرام لمختلف الأعيرة بقيمة 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد، وكشفت التقارير عن وصول الأسعار خلال تعاملات اليوم للمستويات التالية:

عيار 21 يسجل اليوم 768 جنيه.

عيار 18 يسجل اليوم 658 جنيه

عيار 24 يسجل اليوم 878 جنيه

الجنيه الذهب يسجل اليوم 6144 جنيه

السعر العالمي للذهب

هذا وفي ظل التراجع الملحوظ لسعر المعدن على مستوى جميع الأعيرة، تساءل عدد من المواطنين الراغبين في الاستثمار في الذهب عن الوقت المناسب لشراء المعدن بهدف الاستثمار، وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إيهاب واصف، أن الفترة الحالية هي الأفضل، إذا كنت ترغب في شراء المعدن بهدف الاستثمار أو لأي أغراض أخرى، خاصة في ظل التراجع الملحوظ الذي شهده المعدن.

وعن توقعات السعر العالمي بالفترة المقبلة، فقد كشف نائب رئيس شعبة الذهب، أنه لا يوجد إلى الآن أي مؤشرات تشير إلى حدوث تغير بالسعر العالمي بالفترة القادمة، بحيث لا يمكن القول أن الأسعار العالمية من المتوقع أن تتراجع وبالتالي تؤثر بدورها على السعر المحلي فيتراجع هو الآخر.