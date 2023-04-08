بالصور… تعرف على أسعار أحدث موديلات من سيات إبيزا وليون في السوق المصري

بعد حدوث تغيرات كثيرة في الأسعار في السوق المصري مؤخرا شهد سوق السيارات في مصر تغيرات سعرية جديدة شملت معظم إن لم يكن جميع الطرازات المطروحة محليا، ومن هذه السيارات سيارة إبيزا وسيارة ليون وكلا منهما ينتمي إلى عائلة سيارات الهاتشباك، حيث أصبحت الفئة الأولى من السيارة سيات إبيزا بسعر بلغ 205 ألف جنيه كما ارتفعت أسعار الفئة الثانية بقيمة بلغت 125 ألف جنيه بينما وصلت أسعار سيارة سيات ليون 180 ألف جنيه وهذا عن الفئة الوحيدة المقدمة من هذه النسخة.

آخر أسعار السيارة سيات إبيزا وليون في مصر

1- سيات إبيزا: وهي سيارة تعتمد على محرك تيربو سعة 1000 سي سي ويضخ قوة قدرها 115 حصان وعزم دوران 200 نيوتن/متر، كما أنه متصل بناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية مع قدرتها على الوصول من 0 إلى 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية بالإضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.2 لتر لكل 100 كيلومتر وأسعارها كما يلي:

‌الفئة الأولى ريفيرانس من سيات إبيزا بسعر 800 ألف جنيه بدلاً من 595 ألف جنيه.

‌الفئة الثانية FR بسعر 910 ألف جنيه بدلاً من 785 ألف جنيه.

2- سيات ليون: تم دعم السيارة سيات ليون بناقل حركة اوتوماتيكي من 8 سرعات “جر أمامي”، مقترن بمحرك 4 سلندر، سعة 1400 سي سي “تيربو”، كما ينتج قوة اجمالية بلغت 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 8.8 ثانية كما أن سعر السيارة سيات ليون داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبقيمة سعرية بلغت مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مليون و20 ألف جنيه.