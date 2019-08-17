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بالريال والدولار.. اعرف أسعار الذهب اليوم السبت 17-8-2019 في السعودية

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
بالريال والدولار.. اعرف أسعار الذهب اليوم السبت 17-8-2019 في السعودية
أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية تراجع طفيف مقارنةً بتعاملات أمس الجمعة وذلك بالتزامن مع سعر الأوقية الحالي الذي سجل مقابل الريال السعودي 5678 ريال، جدير بالذكر أن أسعار الذهب قد شهدت العديد من الاضطرابات خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة لإرتفاع قيمة الأوقية عالمياً بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حيث سجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرام بنحو 1278 ريال في أحدث تعاملات حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم السبت في السعودية مقابل الريال والدولار الأمريكي بشكل يومي نظراً للتغييرات التي أصبح يشهدها الأصفر من وقت لأخر بشكل واضح، يُذكر أن سعر الذهب قد سجل ارتفاع تاريخي خلال الأسبوع الماضي وتحديداً يوم الثلاثاء، ووفق آخر تقارير سجل عيار 21 للجرام 159.76 ريال.

الوحدةسعر الجرام بالريال السعوديسعر الجرام بالدولار الأمريكي
 عيار 24182.58 ريال$48.68
 عيار 22167.37 ريال$44.62
 عيار 21159.76 ريال$42.59
 عيار 18136.94 ريال$36.51
 عيار 14106.51 ريال$28.39
 عيار 1291.29 ريال$24.34
 أوقية الذهب5,678 ريال$1,514
 جنيه الذهب1,278 ريال$340.73
 كيلو الذهب182,583 ريال$48,675

الأسعار طبقاً لأحدث تقارير حتى الآن ويتم تحديثها فور تغيير سعر الأوقية عالمياً الذي يُسجل حالياً 1514 دولار وبدون إضافة قيمة المصنعية.

متوسط أسعار الذهب في السعودية الأيام السابقة

ونستعرض لكم الآن جدول الذهب بالريال السعودي خاص بأسعار المعدن الأصفر خلال الأيام القليلة الماضية لمعرفة مدي تغيير الأصفر سواء ارتفاع في قيمته أو انخفاض تزامناً مع الأوقية عالمياً.

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
16 أغسطس182.61159.79136.96106.5291.30
15 أغسطس183.74160.77137.80107.1891.87
14 أغسطس182.64159.81136.98106.5491.32
13 أغسطس181.37158.70136.03105.8090.68
12 أغسطس182.45159.64136.84106.4391.22
11 أغسطس180.59158.02135.44105.3490.29
10 أغسطس180.59158.02135.44105.3490.29
9 أغسطس180.78158.19135.59105.4690.39
8 أغسطس181.48158.80136.11105.8790.74
7 أغسطس180.31157.78135.24105.1890.16

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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