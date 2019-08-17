بالريال والدولار.. اعرف أسعار الذهب اليوم السبت 17-8-2019 في السعودية

سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية تراجع طفيف مقارنةً بتعاملات أمس الجمعة وذلك بالتزامن مع سعر الأوقية الحالي الذي سجل مقابل الريال السعودي 5678 ريال، جدير بالذكر أن أسعار الذهب قد شهدت العديد من الاضطرابات خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة لإرتفاع قيمة الأوقية عالمياً بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حيث سجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرام بنحو 1278 ريال في أحدث تعاملات حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم السبت في السعودية مقابل الريال والدولار الأمريكي بشكل يومي نظراً للتغييرات التي أصبح يشهدها الأصفر من وقت لأخر بشكل واضح، يُذكر أن سعر الذهب قد سجل ارتفاع تاريخي خلال الأسبوع الماضي وتحديداً يوم الثلاثاء، ووفق آخر تقارير سجل عيار 21 للجرام 159.76 ريال.

الوحدة سعر الجرام بالريال السعودي سعر الجرام بالدولار الأمريكي عيار 24 182.58 ريال $48.68 عيار 22 167.37 ريال $44.62 عيار 21 159.76 ريال $42.59 عيار 18 136.94 ريال $36.51 عيار 14 106.51 ريال $28.39 عيار 12 91.29 ريال $24.34 أوقية الذهب 5,678 ريال $1,514 جنيه الذهب 1,278 ريال $340.73 كيلو الذهب 182,583 ريال $48,675

الأسعار طبقاً لأحدث تقارير حتى الآن ويتم تحديثها فور تغيير سعر الأوقية عالمياً الذي يُسجل حالياً 1514 دولار وبدون إضافة قيمة المصنعية.

متوسط أسعار الذهب في السعودية الأيام السابقة

ونستعرض لكم الآن جدول الذهب بالريال السعودي خاص بأسعار المعدن الأصفر خلال الأيام القليلة الماضية لمعرفة مدي تغيير الأصفر سواء ارتفاع في قيمته أو انخفاض تزامناً مع الأوقية عالمياً.