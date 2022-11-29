أخبار إقتصادية

بالرغم من التحديات.. وزير الإقتصاد الألماني يتحدث عن قوة البلاد صناعيًا

آياتي خيري

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الثلاثاء، خلال خطابه بمؤتمر الصناعة في برلين، أن ألمانيا لاتزال واحدة من أكبر الدول الصناعية بالعالم، على الرغم من الأوضاع التي تشهدها ألمانيا بالوقت الحالي، مؤكدًا على دور الحكومة الألمانية في  الحفاظ على تلك المكانة الصناعية الهائلة.

وزير الاقتصاد الالماني

وجاءت تلك التصريحات مع تواجد عدد من التحديات التي ضربت اقتصاد ألمانيا بالأشهر الأخيرة، حيث تصاعدت المخاوف بصدد انخفاض الوظائف بالقطاع الصناعي، في الوقت الذي تكافح فيه الشركات في ألمانيا ضد ارتفاع أسعار الطاقة.

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وفي نفس السياق تأثر اقتصاد ألمانيا بتداعيات قيام الولايات المتحدة بمحاربة التضخم من خلال تشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أراضي ألمانيا ، مما يثير القلق بشأن القدرة التنافسية في القارة الأوروبية ككل.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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