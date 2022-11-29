بالرغم من التحديات.. وزير الإقتصاد الألماني يتحدث عن قوة البلاد صناعيًا

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الثلاثاء، خلال خطابه بمؤتمر الصناعة في برلين، أن ألمانيا لاتزال واحدة من أكبر الدول الصناعية بالعالم، على الرغم من الأوضاع التي تشهدها ألمانيا بالوقت الحالي، مؤكدًا على دور الحكومة الألمانية في الحفاظ على تلك المكانة الصناعية الهائلة.

وجاءت تلك التصريحات مع تواجد عدد من التحديات التي ضربت اقتصاد ألمانيا بالأشهر الأخيرة، حيث تصاعدت المخاوف بصدد انخفاض الوظائف بالقطاع الصناعي، في الوقت الذي تكافح فيه الشركات في ألمانيا ضد ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي نفس السياق تأثر اقتصاد ألمانيا بتداعيات قيام الولايات المتحدة بمحاربة التضخم من خلال تشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أراضي ألمانيا ، مما يثير القلق بشأن القدرة التنافسية في القارة الأوروبية ككل.