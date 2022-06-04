أخبار إقتصادية

ايلون ماسك يتسبب في هبوط أسهم شركته

آياتي خيري

وكما يقول المثل العربي “جنت على نفسها براكش”، فهذا ما فعله رجل الأعمال الأمريكي ومالك شركة تسلا إيلون ماسك الذي تسبب في هبوط أسهم شركته لما يقارب ال10% .. فما القصة؟

ايلون ماسك

أسهم شركة تسلا تهبط بحوالي 10%

شهدت أسهم شركة “تسلا” الأميركية العملاقة هبوطًا قويًا وصل لأكثر من 9%  أمس الجمعة بعد احتمالية قيام الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بتجميد التوظيف وتقليل القوة العاملة بنحو 10% في الشركة العملاقة التي تنتج السيارات الكهربائية، وهو ما خلق أجواءً من التشاؤم بشأن أداء الشركة ومستقبلها.

القضاء الامريكي يفتح تحقيقًا بشأن تويتر دعمًا لايلون ماسك

شرح طريقة التسجيل في وظائف الحج الموسمية عبر منصة أجير السعودية

وفي تقييم لباحثون ماليون قيموا  سيارات “تسلا” بشكل سيئ، مشيرين إلى تأثيرات عمليات الإغلاق الصارمة التي تسبب بها وباء “كوفيد 19” والتي أعاقت الإنتاج في مصنع “تسلا” في شنغهاي.

وحسب تقرير أذاعته شبكة “سي أن بي سي” الأميركية، فإن مالك تسلا ايلون ماسك أرسل برسالة من خلال البريد الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي  إلى المديرين التنفيذيين في “تسلا” قائلاً إن لديه “شعورا سيئا للغاية” بشأن الاقتصاد ودعا إلى الاستغناء عن الوظائف.

ووفقا للتقرير فإن رسالة “ماسك” المتشائمة هي السبب الرئيسي في انخفاض أسهم تسلا وهو الأمر الذي يدعو للقلق.

Avatar of آياتي خيري
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.