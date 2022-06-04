ايلون ماسك يتسبب في هبوط أسهم شركته

وكما يقول المثل العربي “جنت على نفسها براكش”، فهذا ما فعله رجل الأعمال الأمريكي ومالك شركة تسلا إيلون ماسك الذي تسبب في هبوط أسهم شركته لما يقارب ال10% .. فما القصة؟

أسهم شركة تسلا تهبط بحوالي 10%

شهدت أسهم شركة “تسلا” الأميركية العملاقة هبوطًا قويًا وصل لأكثر من 9% أمس الجمعة بعد احتمالية قيام الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بتجميد التوظيف وتقليل القوة العاملة بنحو 10% في الشركة العملاقة التي تنتج السيارات الكهربائية، وهو ما خلق أجواءً من التشاؤم بشأن أداء الشركة ومستقبلها.

وفي تقييم لباحثون ماليون قيموا سيارات “تسلا” بشكل سيئ، مشيرين إلى تأثيرات عمليات الإغلاق الصارمة التي تسبب بها وباء “كوفيد 19” والتي أعاقت الإنتاج في مصنع “تسلا” في شنغهاي.

وحسب تقرير أذاعته شبكة “سي أن بي سي” الأميركية، فإن مالك تسلا ايلون ماسك أرسل برسالة من خلال البريد الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي إلى المديرين التنفيذيين في “تسلا” قائلاً إن لديه “شعورا سيئا للغاية” بشأن الاقتصاد ودعا إلى الاستغناء عن الوظائف.

ووفقا للتقرير فإن رسالة “ماسك” المتشائمة هي السبب الرئيسي في انخفاض أسهم تسلا وهو الأمر الذي يدعو للقلق.