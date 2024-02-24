انهيار في أسعار الذهب.. رأس الحكمة تُطيح بالمعدن النفيس في مصر

تراجع كبير لليوم الثاني على التوالي في أسعار الذهب بالأسواق المصرية، هذا التراجع الذي بدء منذ أسبوع بشكل بسيط تحول إلى إنهيار كامل منذ أمس الجمعة، وذلك مع إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن ملامح صفقة رأس الحكمة، هذه الصفقة التي بموجبها تضمن مصر دخول أكثر من 20 مليار دولار بشكل فوري لمصر.

الذهب يفقد بريقه في ساعات

تداعيات صفقة رأس الحكمة على سوق الذهب كانت كبيرة وسريعة ومباشرة، فبمجرد التوقيع على الصفقة التي ضمت الحكومة المصرية من جانب، وصندوق أبو ظبي الاستثماري ممثلاً عن الحكومة الإماراتية من جانب آخر، تراجعت أسعار الذهب أكثر من 100 جنيه، واليوم السبت يستمر التراجع لأكثر من 150 جنيه أخرى ليصل المعدن النفيس إلى أقل سعر له خلال الشهور الأخيرة.

وبالرغم من الثبات النسبي في أسعار الذهب عالمياً والتي وصلت إلى 2037 للأوقية، إلأ أن تراجع أسعار الدولار بالسوق الموازي، أو ما يطلق عليه “السوق السوداء” كان له الدور الأهم في إنهيار المعدن الأصفر.

فمن جانبه سجل سعر الدولار بالسوق الموازية تراجع بلغ أكثر من 10 جنيهات في أقل من 24 ساعة، ليسجل سعر يتراوح بين 53 و 54 جنيه، وبذلك يتراجع سعر العملة الخضراء لأكثر من 20 جنيه بالمقارنة بأعلى سجل تم تسجيله لها منذ شهر تقريباً.

سعر الذهب الآن

وتشهد أسعار الذهب في الساعات بل في الدقائق الحالية تفاوت كبير، حيث يختلف السعر بشكل حاد وسريع، ولكن الأسعار الآن من واقع الصاغة المصرية يمكن تلخيصها فيما يلي: