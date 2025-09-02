انقسام شركة كرافت هاينز الأميركية إلى مجموعتين مدرجتين بالبورصة

جاء إعلان إحدى كبرى شركات الصناعات الغذائية في الولايات المتحدة كخطوة بارزة ضمن محاولات التكيف مع التحولات المتسارعة في السوق، حيث تسعى الشركة إلى إعادة رسم هيكل أعمالها بما يتماشى مع تغير أولويات المستهلكين وتصاعد المنافسة من العلامات التجارية الأرخص.

نهاية شراكة امتدت لعقد

القرار الجديد أنهى اندماجًا دام عشر سنوات بين “إتش. جي. هاينز” و”كرافت فودز غروب”، وهو التحالف الذي حظي بدعم كل من شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت وصندوق الاستثمار البرازيلي ثري جي كابيتال. وقد أسفر هذا الاندماج في وقت سابق عن تأسيس عملاق غذائي تجاوزت قيمته السوقية 45 مليار دولار.

ملامح إعادة التنظيم

أوضحت الإدارة أن مجلسها وافق بالإجماع على خطة تقسيم المؤسسة الحالية إلى شركتين مدرجتين في البورصة، بهدف تقليص التعقيد التشغيلي ومنح كل طرف فرصة التركيز على أولوياته بما يضمن مرونة أكبر في مواجهة التحديات.

Global Taste Elevation Co.: ستتخصص في الأصناف ذات القيمة المضافة والصلصات والمذاقات المميزة، بإيرادات تفوق 15 مليار دولار، مدعومة بأسماء بارزة مثل “فيلادلفيا” و”ماك آند تشيز”.

North American Grocery Co.: ستركز على سوق أميركا الشمالية من خلال السلع الغذائية الأساسية، بأرباح تتخطى 10 مليارات دولار، معتمدة على علامات راسخة أبرزها “أوسكار ماير” و”لانشابلز”.

تصريحات المسؤولين

أكد رئيس مجلس الإدارة أن هذه الخطوة ستعيد توزيع الموارد بكفاءة أعلى، وتُعزز من قيمة المساهمين على المدى الطويل، في حين أوضح الرئيس التنفيذي أن التحول سيفتح المجال أمام إطلاق كامل إمكانات الأسماء التجارية، مثنيًا على مساهمة أكثر من 36 ألف موظف يلتزمون بتقديم الجودة يوميًا.

السياق العالمي

تأتي هذه التطورات في إطار موجة متنامية من إعادة هيكلة الشركات الكبرى بالولايات المتحدة، حيث يميل المستهلكون إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة، مما يفرض على المؤسسات الغذائية الكبرى صياغة استراتيجيات أكثر دقة للحفاظ على حصصها السوقية وضمان النمو المستقبلي.

انعكاسات على المستثمرين

يتوقع محللون أن يشهد السوق المالي تفاعلات واسعة مع هذه الخطوة، حيث يمنح تقسيم الشركة المستثمرين فرصًا أوضح لتقييم أداء كل نشاط على حدة، ما قد يساهم في جذب شرائح جديدة من رؤوس الأموال. كما أن وضوح الاستراتيجيات المنفصلة لكل شركة قد يزيد من الشفافية ويعزز ثقة حاملي الأسهم في استدامة العوائد على المدى المتوسط والطويل.