انخفاض كبير في سعر الأرز والطن يفقد أكثر من 850 جنيه في شهر ونصف

قال رئيس لجنة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات مجدي الوليلي في تصريحات صحفيه له، أن أسعار الأرز تراجعت خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى أن السبب وراء انخفاض سعر الأرز هو زيادة نسبة لمعروض منه إلى جانب انخفاض الطلب على شراؤه الأمر الذي نتج عنه تراجع السعر ليصل إلى 900 جنيه من سعر الطن.







وأضاف الوليلي أن سعر الأرز تراوح ما بين 3200 إلى 3300 جنيه للحبة الرفيعة مقارنة 4100 جنيه في شهر أغسطس الماضي ليتراجع بنحو 900 جنيه للطن الواحد، أما عن سعر الأرز العريض فقد تراوح ما بين 4000 جنيه إلى 4300 جنيه في مقابل 4600 جنيه في أغسطس الماضي.







تراجع كبير في أسعار الأرز

وقال رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية مصطفى النجاري أن أهم سبب وراء انخفاض سعر الأرز هو زيادة المعروض في الأسواق المحلية إلى جانب انخفاض نسبة الطلب على شراؤه، موضحاً أن وزارة الري عمدت إلى زيادة المساحات المزروعة من الأرز خلال العام الماضي لتصل إلى 1.1 مليون فدان، فضلاً عن إضافة سلالات جديدة مختلفة يمكنها تحمل الجفاف وقلة المياه، مشيراً إلى أنه تم استيراد كميات من الأرز قبل أن تصدر وزارة التموين قرارها بوقف الاستيراد.

وأشار النجاري في تصريحاته أن سعر الأرز الحالي لا يتماشى مع الأسعار العالمية له والتي تواجه ارتفاعاً مستمراً وأن سعر الأرز المصري يعتبر منخفضاً مقارنة بالسعر العالمي والذي يصل عالمياً إلى 55 دولاراً أي ما يعادل 4200 جنيه مصري، وهو ما يعني أن سعر طن الأرز المصري أقل على الرغم من جودته.