انخفاض عملة البيتكوين بأكثر من 10 %

عبد الله إبراهيم عبد الحميد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنباء عن انهيار عملة البيتكوين بنسبه تتراوح من 10٪ إلى 11٪ وهي أعلي نسبه انخفاض تحدث خلال الأشهر الماضية، ويأتي الانخفاض الذي حدث بسبب مخاوف ضعف السيولة في الأسواق مع تشديد الفيدرالي لسياسته النقدية.

انخفاض عملة البيتكوين بأكثر من 10 % 1 10/5/2022 - 2:54 ص

سبب انخفاض عملة البيتكوين

ويأتي التدهور في الأسواق في الوقت الحالي، بسبب القوة المتزايدة لمؤشر الدولار الأمريكي الواقف عند أعلى مستوياته في 20 عاما، في ظل المخاوف من سياسات الفيدرالي التشديدية. وتتعرض العملات الرقمية لخطر تراجع السيولة في الأسواق بقوة، باعتبارها أكثر الأصول مخاطرة.

وتصل خسائر عملة بتكوين وعملة إيثيريم على مدار الأيام السبعة الماضية ل 20 %.

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عبد الله إبراهيم عبد الحميد

اعمل بمجال التدوين منذ 10 سنوات بمجالات عدة منها:
« الاخبار - الرياضة - التكنولوجيا - الاقتصاد »
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