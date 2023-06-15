انخفاض طفيف في أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 م

يشهد سوق الذهب اليوم في السعودية انخفاض طفيف مقارنة بأسعار الأمس، وكما هو معروف أن الذهب يستخدم في صنع القلائد والأساور والخواتم والأقراط، و يعتبر أيضًا استثمار قيم في المملكة العربية السعودية. وغالبًا ما يتم شراؤه للحماية من التضخم أو عدم الاستقرار الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك يُنظر إلى الذهب على أنه رمز الثروة والمكانة، و يتم تقديمه كهدية للأحتفال بالمناسبات الخاصة، مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023

عيار 24 234.52 ريال سعودي للجرام عيار 22 214.97 ريال سعودي للجرام عيار 21 205.20 ريال سعودي للجرام عيار 18 175.89 ريال سعودي للجرام

تعتمد هذه الأسعار على سعر الذهب العالمي، والذي يتم تداوله حاليًا عند 1،844.90 دولار للأونصة، ويرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير. يمكنك العثور على أحدث الأسعار من خلال زيارة تاجر ذهب محلي أو التحقق عبر الإنترنت.

فيما يلي:

بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر الذهب

الظروف الاقتصادية العالمية: غالبًا ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن، لذلك يمكن أن يرتفع سعره عندما يكون هناك عدم يقين في الاقتصاد العالمي.

أسعار الفائدة: عندما ترتفع أسعار الفائدة، تزداد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، مما قد يؤدي إلى انخفاض سعره.