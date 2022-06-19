انخفاض سعر بيتكوين إلى ما دون مستوى 20 ألف دولار

انخفضت اليوم الأحد العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، عملة البتكوين إلى ما دون مستوى 20 ألف دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2020، وهو أدنى مستوى لها في 18 شهرا، ويتواصل هبوط العملة الرقمية وذلك بعد أن أبدى المستثمرون قلقهم من المشكلات المتزايدة في قطاع العملات المشفرة ومع استمرار التراجع العام عن الأصول ذات المخاطر العالية.

سعر البيتكوين اليوم 19-6-2022

وظهر أحدث تداولا لعملة البتكوين إمس السبت، انخفضت بنسبة 7.3 بالمئة عند 19085 دولارا بعد أن لامست في وقت سابق 18732 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020،وانخفضت عملة البتكوين هذا العام بنحو 59 بالمئة، في حين تراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة شهرة في العالم بعد عملة البيتكوين، إلي نسبة 73 بالمئة وفي عام 2021، وصلت بتكوين إلى ذروة تجاوزت 68 ألف دولار.