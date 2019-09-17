انخفاض سعر الذهب الأصفر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 في مصر والإمارات المتحدة والمملكة السعودية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-9-2019 في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 780 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في السوق المصري قيمة وهي 682 جنيه، وسجل عيار 18 قيمة 585 جنيه، أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد سجل 5543 جنيه،







سعر الذهب اليوم في مصر







الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 785.32 جنيه $48.06 أسعار الذهب عيار 22 719.89 جنيه $44.06 أسعار الذهب عيار 21 687.18 جنيه $42.06 أسعار الذهب عيار 18 589.00 جنيه $36.05 أسعار الذهب عيار 14 458.11 جنيه $28.04 أسعار الذهب عيار 12 392.66 جنيه $24.03 أسعار الذهب عيار 9 294.50 جنيه $18.02 أسعار أوقية الذهب 24,424 جنيه $1,495 أسعار جنيه الذهب 5,497 جنيه $336.46 أسعار كيلو الذهب 785,325 جنيه $48,064

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب اليوم في السعودية







الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 180.31 ريال $48.06 أسعار الذهب عيار 22 165.29 ريال $44.06 أسعار الذهب عيار 21 157.78 ريال $42.06 أسعار الذهب عيار 18 135.24 ريال $36.05 أسعار الذهب عيار 14 105.18 ريال $28.04 أسعار الذهب عيار 12 90.16 ريال $24.03 أسعار أوقية الذهب 5,608 ريال $1,495 أسعار جنيه الذهب 1,262 ريال $336.46 أسعار كيلو الذهب 180,311 ريال $48,064

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

سعر الذهب في اللإمارات اليوم

الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 176.55 درهم $48.06 أسعار الذهب عيار 22 161.83 درهم $44.06 أسعار الذهب عيار 21 154.48 درهم $42.06 أسعار الذهب عيار 18 132.41 درهم $36.05 أسعار الذهب عيار 14 102.99 درهم $28.04 أسعار الذهب عيار 12 88.27 درهم $24.03 أسعار أوقية الذهب 5,491 درهم $1,495 أسعار جنيه الذهب 1,236 درهم $336.46 أسعار كيلو الذهب 176,545 درهم $48,064

المؤشر العام لأسعار الذهب في الامارات