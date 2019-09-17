أخبار إقتصادية

انخفاض سعر الذهب الأصفر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 في مصر والإمارات المتحدة والمملكة السعودية

بواسطة حنان الزهيري 0
سعر الذهب في السعودية سعر الذهب اليوم في مصر

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-9-2019 في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 780 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في السوق المصري قيمة وهي 682 جنيه، وسجل عيار 18 قيمة 585 جنيه، أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد سجل 5543 جنيه،



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سعر الذهب اليوم في مصر



الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 24785.32 جنيه$48.06
أسعار الذهب عيار 22719.89 جنيه$44.06
أسعار الذهب عيار 21687.18 جنيه$42.06
أسعار الذهب عيار 18589.00 جنيه$36.05
أسعار الذهب عيار 14458.11 جنيه$28.04
أسعار الذهب عيار 12392.66 جنيه$24.03
أسعار الذهب عيار 9294.50 جنيه$18.02
أسعار أوقية الذهب24,424 جنيه$1,495
أسعار جنيه الذهب5,497 جنيه$336.46
أسعار كيلو الذهب785,325 جنيه$48,064

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

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سعر الذهب اليوم في السعودية



الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 24180.31 ريال$48.06
أسعار الذهب عيار 22165.29 ريال$44.06
أسعار الذهب عيار 21157.78 ريال$42.06
أسعار الذهب عيار 18135.24 ريال$36.05
أسعار الذهب عيار 14105.18 ريال$28.04
أسعار الذهب عيار 1290.16 ريال$24.03
أسعار أوقية الذهب5,608 ريال$1,495
أسعار جنيه الذهب1,262 ريال$336.46
أسعار كيلو الذهب180,311 ريال$48,064

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

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سعر الذهب في اللإمارات اليوم

الوحدةدرهم اماراتيدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 24176.55 درهم$48.06
أسعار الذهب عيار 22161.83 درهم$44.06
أسعار الذهب عيار 21154.48 درهم$42.06
أسعار الذهب عيار 18132.41 درهم$36.05
أسعار الذهب عيار 14102.99 درهم$28.04
أسعار الذهب عيار 1288.27 درهم$24.03
أسعار أوقية الذهب5,491 درهم$1,495
أسعار جنيه الذهب1,236 درهم$336.46
أسعار كيلو الذهب176,545 درهم$48,064

 

المؤشر العام لأسعار الذهب في الامارات

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حنان الزهيري

    مهندسه زراعيه من طنطا، بحب التصوير و الرسم، محررة بموقع نجوم مصرية.



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