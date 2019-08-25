انخفاض جديد في سعر الدولار في بعض البنوك المصرية الأحد 25 أغسطس

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا في بعض البنوك المصرية، بينما استقر سعر الصرف في بعض البنوك الأخرى ولا سيما الحكومية، وقد أرجع البعض هذا التراجع إلى قرار خفض سعر الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري خلال يوم الخميس السابق بنسبة 1.5%، بينما استبعد بعض الاقتصاديين هذا السبب، مؤكدين أن سعر صرف العملات يخضع للعرض والطلب والأسعار الدولية .

البنوك التي انخفض بها سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 25 أغسطس

البنك التجاري الدولي : سعر الشراء 16.52 منخفضًا 3 قروش، وبينما سعر البيع 16.62 جنيهاً .

بنك التعمير والإسكان : سعر الشراء 16.52 جنيهًا، منخفضًا 3 قروش، وكان سعر البيع 16.62 جنيهاً.

بنك قناة السويس : سعر الشراء 16.53 جنيهًا، وسعر البيع 16.63 جنيهاً .

بنك كريدي أجريكول : سعر الشراء 16.53، وسعر البيع 16.63 جنيهاً .

بنك البركة : سعر الشراء 16.54 جنيهًا منخفضًا قرشًا واحدًا، وسعر البيع 16.64 جنيهًا .

البنوك التي استقر بها سعر الدولار اليوم الأحد 25 أغسطس 2019

البنك الأهلي المصري : سعر الشراء 16.52 جنيهاً، وسعر البيع 16.62 جنيهاً .

بنك مصر : سعر الشراء 16.52 جنيهاً، وسعر البيع 16.62 جنيهاً .

البنك العربي الأفريقي : سعر الشراء 16.53 جنيهاً، وكان سعر البيع 16.63 جنيهاً .

بنك الإسكندرية : سعر الشراء 16.53 جنيهاً، وسعر البيع 16.63 جنيهاً .

مصرف أبوظبي الإسلامي : سعر الشراء 16.56 جنيهاً، وسعر البيع 16.65 جنيهاً .

أسباب انخفاض سعر الدولار

إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب .

دخول تدفقات دولارية جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفي .

زيادة تحويلات العاملين المصريين في الخارج .

انتعاش السياحة في مصر في الفترة الأخيرة .

زيادة الاحتياطات النقدية للبنك من الدولار .

← إقرأ أيضاً: