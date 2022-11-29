أخبار إقتصادية

صانع السياسة لدى المركزي الأوروبي يؤكد حدوث ركود فني في هذا التوقيت

آياتي خيري

تحدث نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس، اليوم الثلاثاء، عن ضرورة متابعة المركزي الأوروبي للتضخم الأساسي، وحذر من التدهور الذي سيشهده اقتصاد منطقة اليورو.

اليورور

جيندوس: منطقة اليورو ستدخل ركود فني في 2023

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ويرى صانع السياسة لدى المركزي الأوروبي بأن منطقة اليورو ستدخل في ركود فني إبتداءا من الربع الأخير من عام 2022 والربع الأول من عام 2023، على هامش معدلات التضخم المرتفعة، مشيرا بأنه ينبغي على المركزي الأوروبي خفض التضخم.

وصرح دي جيندوس في حديث سابق له في ميلانو، بأن معدلات التضخم في منطقة اليورو وصلت ذروتها، متوقعا بأن التضخم سينخفض في النصف الأول من العام القادم.

الجدير بالذكر أن منطقة اليورو سجلت ارتفاعا في معدلات التضخم ووصلت إلى 10.6% لشهر أكتوبر الماضي مقابل 9.9% لشهر سبتمبر، وذلك في ظل قيام المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه السابق ليصل معدل الفائدة الحالي إلى 2.00%.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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