صانع السياسة لدى المركزي الأوروبي يؤكد حدوث ركود فني في هذا التوقيت

تحدث نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس، اليوم الثلاثاء، عن ضرورة متابعة المركزي الأوروبي للتضخم الأساسي، وحذر من التدهور الذي سيشهده اقتصاد منطقة اليورو.

جيندوس: منطقة اليورو ستدخل ركود فني في 2023

ويرى صانع السياسة لدى المركزي الأوروبي بأن منطقة اليورو ستدخل في ركود فني إبتداءا من الربع الأخير من عام 2022 والربع الأول من عام 2023، على هامش معدلات التضخم المرتفعة، مشيرا بأنه ينبغي على المركزي الأوروبي خفض التضخم.

وصرح دي جيندوس في حديث سابق له في ميلانو، بأن معدلات التضخم في منطقة اليورو وصلت ذروتها، متوقعا بأن التضخم سينخفض في النصف الأول من العام القادم.

الجدير بالذكر أن منطقة اليورو سجلت ارتفاعا في معدلات التضخم ووصلت إلى 10.6% لشهر أكتوبر الماضي مقابل 9.9% لشهر سبتمبر، وذلك في ظل قيام المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه السابق ليصل معدل الفائدة الحالي إلى 2.00%.