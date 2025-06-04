الولايات المتحدة ترفع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم: تأثيرات اقتصادية وأمنية متوقعة

رفعت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات الصلب والألمنيوم المستوردة من 25% إلى 50%، تنفيذًا لقرار أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب.

وُنشِر مرسوم مضاعفة الرسوم يوم الثلاثاء، ودخل حيز التنفيذ في الساعة 00:01 بالتوقيت المحلي (04:01 بتوقيت غرينتش).

وأوضح ترامب أن الهدف من هذه الإجراءات هو التأكد من أن الواردات لا تهدد الأمن القومي.

وأشار المرسوم إلى أن الرسوم الجمركية الحالية قد قدمت دعمًا هامًا للأسعار في السوق الأمريكية، لكنها لم تسمح للصناعات المعنية بتطوير والحفاظ على قدرات إنتاجية كافية لضمان استمراريتها، خاصة في ظل المتطلبات الدفاعية الوطنية.

وكان قطاع الصلب والألمنيوم من أول القطاعات التي استهدفتها الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، حيث تم فرض رسوم إضافية بنسبة 25% منذ 12 مارس، بهدف تحفيز الاستثمارات داخل الولايات المتحدة.

تعد الولايات المتحدة، باستثناء الاتحاد الأوروبي، أكبر مستورد للصلب في العالم، ووفقًا لوزارة التجارة بلغ إجمالي واردات البلاد من الصلب 26.2 مليون طن في عام 2024.

ومن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى زيادة أسعار الصلب بشكل عام، مما سيكون له تأثير سلبي على كل من الصناعة والمستهلكين.