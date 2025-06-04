أخبار إقتصادية

الولايات المتحدة ترفع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم: تأثيرات اقتصادية وأمنية متوقعة

سفيان الزهدي

رفعت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات الصلب والألمنيوم المستوردة من 25% إلى 50%، تنفيذًا لقرار أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب.

وُنشِر مرسوم مضاعفة الرسوم يوم الثلاثاء، ودخل حيز التنفيذ في الساعة 00:01 بالتوقيت المحلي (04:01 بتوقيت غرينتش).

وأوضح ترامب أن الهدف من هذه الإجراءات هو التأكد من أن الواردات لا تهدد الأمن القومي.

وأشار المرسوم إلى أن الرسوم الجمركية الحالية قد قدمت دعمًا هامًا للأسعار في السوق الأمريكية، لكنها لم تسمح للصناعات المعنية بتطوير والحفاظ على قدرات إنتاجية كافية لضمان استمراريتها، خاصة في ظل المتطلبات الدفاعية الوطنية.

وكان قطاع الصلب والألمنيوم من أول القطاعات التي استهدفتها الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، حيث تم فرض رسوم إضافية بنسبة 25% منذ 12 مارس، بهدف تحفيز الاستثمارات داخل الولايات المتحدة.

تعد الولايات المتحدة، باستثناء الاتحاد الأوروبي، أكبر مستورد للصلب في العالم، ووفقًا لوزارة التجارة بلغ إجمالي واردات البلاد من الصلب 26.2 مليون طن في عام 2024.

ومن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى زيادة أسعار الصلب بشكل عام، مما سيكون له تأثير سلبي على كل من الصناعة والمستهلكين.


قد يهمك:

عن الكاتب:
سفيان الزهدي

أنا سفيان الزهدي كاتب في موقع نجوم مصرية عمري 21 سنة متخصص في مجال التكنولوجيا والاقتصاد حاصل على عدة شواهد من بينها شهادة في إدارة المخازن وشهادة قدرة سياقة الرافعات الشوكية، من هوياتي البرمجة والكتابة طبعا.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.