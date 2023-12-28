الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكثر الدول المنتجة للنفط في 2023

تُعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج للنفط في العالم، حيث بلغ متوسط إنتاجها اليومي من النفط الخام في عام 2023 حوالي 13 مليون برميل.

وذلك بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل عن العام السابق، وجاء في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية، بمتوسط إنتاج يومي قدره 12.7 مليون برميل، ثم روسيا بمتوسط إنتاج يومي قدره 11.7 مليون برميل.

وعلى الرغم من تراجع إنتاج النفط في بعض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلا أن إنتاج النفط في الدول غير الأعضاء في أوبك، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2023.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول المنتجة للنفط في العالم عام 2023، وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية:

المرتبة الدولة متوسط الإنتاج اليومي (مليون برميل) 1 الولايات المتحدة 13 2 المملكة العربية السعودية 12.7 3 روسيا 11.7 4 كندا 5.5 5 العراق 4.5 6 الصين 4.4 7 إيران 3.7 8 البرازيل 3.6

الولايات المتحدة تتصدر القائمة بمعدل 13 مليون برميل.. ما أكثر الدول المنتجة للنفط عام 2023؟#إنفوغراف pic.twitter.com/tBwtQZ99yE — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 28, 2023

ويُعد النفط من أهم الموارد الطبيعية في العالم، حيث يُستخدم في توليد الطاقة وإنتاج المواد الكيميائية والبلاستيك، ويلعب النفط دورًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي، حيث يُعد مصدرًا رئيسيًا للدخل للعديد من الدول.

ومن المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في تصدرها لقائمة أكثر الدول المنتجة للنفط في العالم خلال السنوات القادمة، وذلك بفضل نمو إنتاج النفط الصخري في البلاد.