النمو الهائل: الموانئ السعودية تشهد ارتفاعًا بنسبة 16.85% في مناولة الحاويات خلال نوفمبر 2023

في نوفمبر 2023، شهدت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” ارتفاعًا في أعداد حاويات المناولة بنسبة 16.85% لتصل إلى 737.53 ألف حاوية قياسية، مقارنة بـ 631.16 ألف حاوية قياسية في الشهر ذاته من عام 2022م.

كيف تغيرت أعداد الحاويات الصادرة والواردة خلال شهر نوفمبر 2023؟

وهذا الارتفاع يعكس الدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير الخدمات اللوجستية، ورفع تصنيف المملكة بمؤشرات الأداء الدولية، وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.

أعداد الحاويات الصادرة خلال شهر نوفمبر 2023م سجلت زيادة بنسبة 15.95% لتصل إلى 212.22 ألف حاوية، مقارنة بـ 183.02 ألف حاوية في الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 18.67% لتصل إلى 224.32 ألف حاوية، مقارنة بـ 189.03 ألف حاوية، في الشهر المقابل من عام 2022م.

ما هي الزيادة التي سجلتها حاويات المسافنة؟

حاويات المسافنة سجلت زيادة نسبتها 16.16% لتصل إلى 300.99 ألف حاوية مقارنة بـ 259.11 ألف حاويات في شهر نوفمبر لعام 2022م، وهذا يعمل على زيادة تنافسية خدمات الموانئ التابعة للهيئة، وفق أعلى المعايير العالمية، ويتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور التقاء ثلاث قارات.

ما هي الأحجام التي سجلتها البضائع العامة والبضائع السائبة الصلبة والبضائع السائبة السائلة؟

وبلغت أحجام البضائع العامة 891.98 ألف طن، والبضائع السائبة الصلبة 3.49 مليون طن، والبضائع السائبة السائلة 11.2 مليون طن، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 754,124 رأس ماشية، بزيادة 159%، مقارنة بـ 291.17 ألف رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2022م.

كم عدد الركاب والسيارات التي استقبلتها الموانئ؟

الموانئ التابعة للهيئة استقبلت 78.26 ألف راكب، بزيادة 6.30% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 73.63 ألف راكب، في حين استقبلت الموانئ 82,649 سيارة، بانخفاض قدره 0.84% مقارنة بـ 83.35 ألف سيارة، في الفترة نفسها من العام السابق.

كيف تغيرت الحركة الملاحية خلال شهر نوفمبر 2023؟

فيما ارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 2.11% بنحو 1016 سفينة، مقارنة بـ 995 سفينة، في نوفمبر 2022م.

وشهدت الطنيات المناولة انخفاضًا بنسبة 6.13% ليصل إلى 23.72 مليون طن من البضائع، مقارنة بـ 25.26 مليون طن في الفترة المقابلة من عام 2022م، كما شهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر نوفمبر لعام 2023م انخفاضًا نسبته 33.07% لتصل إلى 1.27 مليون طن، مقارنة بـ 1.9 مليون طن في نوفمبر لعام 2022م.

ما هي الخدمات الجديدة التي أضافتها “موانئ” خلال عام 2023؟

يُذكر أن “موانئ” أضافت خلال هذا العام 2023م، 27 خدمة شحن ملاحية جديدة لموانئ المملكة من قِبل كبرى خطوط الشحن العالمية، بهدف توسعة شبكة الخطوط الملاحية المنتظمة بين المملكة والعالم، بما يسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء الإقليمية والدولية، وتعزيز التنافسية، كما تعمل على زيادة الكفاءة التشغيلية بالموانئ باستخدام أحدث المعدات.