النفط يصعد لأعلى مستوى في 7 سنوات

بحسب الاحصائيات المعلنة فإن أسعار النفط قد ارتفعت لأعلى مستوى في السبع سنوات الماضية، حيث تم تداول النفط في يوم الخميس بنحو ٩٠ دولار للبرميل الواحد، ومن ضمن الأسباب التي دعمت هذا الارتفاع هي أزمة أوكرانيا، حيث دعمت الأزمة الأسعار ولم تعبأ بالمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي أعلن أنه سوف يشدد السياسة النقدية.

أما بالنسبة إلى العقود الآجلة فقد ارتفع البعض منها وانخفض البعض الآخر أيضًا حيث:

وصل خام برنت القياسي ٦ سنتات أي ما يعادل ٠,١٪ حوالي ٩٠,٠٢ دولار للبرميل الواحد.

أما بالنسبة إلى خام غرب تكساس الوسيط فقد انخفض سنتين مما يعني أنه قد وصل سعره إلى ٨٧,٣٣ دولار للبرميل الواحد.

وخام برنت قد ارتفع بعد أن ارتفعت أسعار النفط في يوم الأربعاء الماضي ووصل إلى ٩٠ دولار للبرميل، وهذا السعر لم يسجل منذ ٧ سنوات.

وهذا الارتفاع قد حدث وسط توتر كبير بين روسيا والغرب، حيث تعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، أما الغرب فهناك توتر فيه، في أوكرانيا تحديدًا وهناك مخاوف كبيرة من أن تتعطل إمدادات الخام والعقود الآجلة التي يتم إرسالها إلى أوروبا.

وسوف يتم القيام باجتماع في يوم ٢ فبراير لمجموعة أوبك+ الغنية عن التعريف والتي تضم عدة دول مصدرة للبترول، كما سوف يضم هذا الاجتماع منتجين آخرين ومنهم روسيا بالطبع.

ومن أجل زيادة نسبة المبيعات المستهدفة وزيادة نسبة الإنتاج فمن المرجح أن المجموعة سوف تلتزم بالخطط التي تم التصريح بها مسبقًا، كما صرحت مجموعة أوبك+ أن نسبة الزيادة سوف تكون حوالي ٤٠٠ ألف برميل يوميًا، ومن المفترض أن هذه الزيادة سوف تبدأ منذ شهر أغسطس.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل المجموعة في زيادة الإنتاج إلا أن هناك بعض التحديات التي واجهتها المجموعة مثل مشكلة الطاقة الإنتاجية المتاحة، حيث كانت هذه المشكلة عائق كبير أمام بعض الأعضاء والتي منعتهم من زيادة الإنتاج.

كما صرحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن: