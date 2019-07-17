المعدن الأصفر بكام.. تعرف على أسعار الذهب في مصر و السعودية في بداية التعاملات المسائية

سعر الذهب اليوم، حيث يعتبر المعدن الأصفر من أكثر الأشياء التي تبحث عنها النساء و كذلك المقبلين على الزواج، حيث يختلف سعر الذهب بشكل شبه يومي سواء إرتفاع أو إنخفاض في أسعاره، و يعبر سعر الذهب عن إقتصاد البلد فكلما زاد الذهب في البنك المركزي أرتفعت قيمة نقود هذة الدولة، و سنقدم لكم أسعار الذهب اليوم الاربعاء الموافق 17/7 في التعاملات المسائية .

سعر الذهب اليوم في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار الأمريكي سعر الجرام عيار 24 171.16 ريال سعودي 45.63 دولار أمريكي سعر الجرام عيار 22 156.90 ريال سعودي 41.83 دولار أمريكي سعر الجرام عيار 21 149.77 ريال سعودي 39.92 دولار أمريكي سعر الجرام عيار 18 128.37 ريال سعودي 34.22 دولار أمريكي سعر الجرام عيار 14 99.84 ريال سعودي 26.62 دولار أمريكي سعر الجرام عيار 12 85.58 ريال سعودي 22.62 دولار أمريكي سعر أوقية الذهب 5,323 ريال سعودي 1,419 دولار أمريكي سعر الجنية الذهب 1,198 ريال سعودي 319.40 دولار أمريكي سعر كيلو الذهب 171,158 ريال سعودي 45,627 دولار أمريكي

حيث شهد سعر الذهب اليوم إرتفاعاً عن أمس الثلاثاء الموافق 16/7 بمقدار 1.85 ريال للجرام عيار 24، و بلغ الإرتفاع في عيار 21 بمقدار 1.62 ريال، و بلغت الزيادة لعيار 18 حوالي 1.39 ريال سعودي، و لعيار 14 بلغت الزياده 1.08 ريال سعودي، و بلغ فرق السعر في عيار 14 عن يوم أمس 93 هلله في الجرام الواحد .

متوسط أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية :

عيار 24 746 – 749 جنيهاً مصريا للجرام عيار 22 684- 686 جنيهاً مصريا للجرام عيار 21 653 – 655 جنيهاً مصريا للجرام عيار 18 560 – 561 جنيهاً مصريا للجرام عيار 14 435 – 437 جنيهاً مصريا للجرام عيار 12 373 – 374 جنيهاً مصريا للجرام الاونصة 23,209 – 23,281 جنيهاً مصريا الجنية الذهب 5,224 – 5,240 جنيهاً مصريا كيلو الذهب 746,286 – 748,581 جنيهاً مصريا

على عكس أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية فقد إنخفضت أسعار الذهب بمقدار من جنية حتى أربعة جنيهات للجرام الواحد .