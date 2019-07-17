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المعدن الأصفر بكام.. تعرف على أسعار الذهب في مصر و السعودية في بداية التعاملات المسائية

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
المعدن الأصفر بكام.. تعرف على أسعار الذهب في مصر و السعودية في بداية التعاملات المسائية
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم، حيث يعتبر المعدن الأصفر من أكثر الأشياء التي تبحث عنها النساء و كذلك المقبلين على الزواج، حيث يختلف سعر الذهب بشكل شبه يومي سواء إرتفاع أو إنخفاض في أسعاره، و يعبر سعر الذهب عن إقتصاد البلد فكلما زاد الذهب في البنك المركزي أرتفعت قيمة نقود هذة الدولة،  و سنقدم لكم أسعار الذهب اليوم الاربعاء الموافق 17/7 في التعاملات المسائية .

سعر الذهب اليوم في السعودية

الوحدةالسعر بالريالالسعر بالدولار الأمريكي
سعر الجرام عيار 24171.16 ريال سعودي45.63 دولار  أمريكي
سعر الجرام عيار 22156.90 ريال سعودي41.83 دولار  أمريكي
سعر الجرام عيار 21149.77 ريال سعودي39.92 دولار  أمريكي
سعر الجرام عيار 18128.37 ريال سعودي34.22 دولار  أمريكي
سعر الجرام عيار 1499.84 ريال سعودي26.62 دولار  أمريكي
سعر الجرام عيار 1285.58 ريال سعودي22.62 دولار  أمريكي
سعر أوقية الذهب5,323 ريال سعودي1,419 دولار أمريكي
سعر الجنية الذهب1,198 ريال سعودي319.40 دولار  أمريكي
سعر كيلو الذهب171,158 ريال سعودي45,627 دولار  أمريكي

حيث شهد سعر الذهب اليوم إرتفاعاً عن أمس الثلاثاء الموافق 16/7 بمقدار 1.85 ريال للجرام عيار 24، و بلغ الإرتفاع في عيار 21 بمقدار 1.62 ريال، و بلغت الزيادة لعيار 18 حوالي 1.39 ريال سعودي، و لعيار 14 بلغت الزياده 1.08 ريال سعودي، و بلغ فرق السعر في عيار 14 عن يوم أمس 93 هلله في الجرام الواحد .

متوسط أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية :

عيار 24746 – 749 جنيهاً مصريا للجرام
عيار 22684- 686  جنيهاً مصريا للجرام
عيار 21653 – 655 جنيهاً مصريا للجرام
عيار 18560 – 561 جنيهاً مصريا للجرام
عيار 14435 – 437 جنيهاً مصريا للجرام
عيار 12373 – 374 جنيهاً مصريا للجرام
الاونصة23,209 – 23,281 جنيهاً مصريا
الجنية الذهب5,224 – 5,240  جنيهاً مصريا
كيلو الذهب746,286 – 748,581 جنيهاً مصريا

على عكس أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية فقد إنخفضت أسعار الذهب بمقدار من جنية حتى أربعة جنيهات للجرام الواحد  .

عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل عامر خريج هندسة الزقازيق بالغ من العمر 23 عاما محب للصحافة الالكترونية

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