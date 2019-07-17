المعدن الأصفر بكام.. تعرف على أسعار الذهب في مصر و السعودية في بداية التعاملات المسائية

سعر الذهب اليوم، حيث يعتبر المعدن الأصفر من أكثر الأشياء التي تبحث عنها النساء و كذلك المقبلين على الزواج، حيث يختلف سعر الذهب بشكل شبه يومي سواء إرتفاع أو إنخفاض في أسعاره، و يعبر سعر الذهب عن إقتصاد البلد فكلما زاد الذهب في البنك المركزي أرتفعت قيمة نقود هذة الدولة، و سنقدم لكم أسعار الذهب اليوم الاربعاء الموافق 17/7 في التعاملات المسائية .
سعر الذهب اليوم في السعودية
|الوحدة
|السعر بالريال
|السعر بالدولار الأمريكي
|سعر الجرام عيار 24
|171.16 ريال سعودي
|45.63 دولار أمريكي
|سعر الجرام عيار 22
|156.90 ريال سعودي
|41.83 دولار أمريكي
|سعر الجرام عيار 21
|149.77 ريال سعودي
|39.92 دولار أمريكي
|سعر الجرام عيار 18
|128.37 ريال سعودي
|34.22 دولار أمريكي
|سعر الجرام عيار 14
|99.84 ريال سعودي
|26.62 دولار أمريكي
|سعر الجرام عيار 12
|85.58 ريال سعودي
|22.62 دولار أمريكي
|سعر أوقية الذهب
|5,323 ريال سعودي
|1,419 دولار أمريكي
|سعر الجنية الذهب
|1,198 ريال سعودي
|319.40 دولار أمريكي
|سعر كيلو الذهب
|171,158 ريال سعودي
|45,627 دولار أمريكي
حيث شهد سعر الذهب اليوم إرتفاعاً عن أمس الثلاثاء الموافق 16/7 بمقدار 1.85 ريال للجرام عيار 24، و بلغ الإرتفاع في عيار 21 بمقدار 1.62 ريال، و بلغت الزيادة لعيار 18 حوالي 1.39 ريال سعودي، و لعيار 14 بلغت الزياده 1.08 ريال سعودي، و بلغ فرق السعر في عيار 14 عن يوم أمس 93 هلله في الجرام الواحد .
متوسط أسعار الذهب في مصر اليوم
سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية :
|عيار 24
|746 – 749 جنيهاً مصريا للجرام
|عيار 22
|684- 686 جنيهاً مصريا للجرام
|عيار 21
|653 – 655 جنيهاً مصريا للجرام
|عيار 18
|560 – 561 جنيهاً مصريا للجرام
|عيار 14
|435 – 437 جنيهاً مصريا للجرام
|عيار 12
|373 – 374 جنيهاً مصريا للجرام
|الاونصة
|23,209 – 23,281 جنيهاً مصريا
|الجنية الذهب
|5,224 – 5,240 جنيهاً مصريا
|كيلو الذهب
|746,286 – 748,581 جنيهاً مصريا
على عكس أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية فقد إنخفضت أسعار الذهب بمقدار من جنية حتى أربعة جنيهات للجرام الواحد .
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