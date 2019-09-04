المركزى : ارتفاع الاحتياطى الاجنبى لمستوى قياسى فى أغسطس







أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر بنحو 522 مليون دولار، ليسجل رقم قياسى جديد 44.969 مليار دولار بنهائة أغسطس.







حيث أعلن المركزى خلالم موقعه الالكترونى الرسمى على شبكة الانترنت إن صافى النقد الأجنبى قد ارتفع من 44.917 مليار دولار فى نهاية يوليو إلى 44.969 مليار دولار بنهاية أغسطس.

يذكر أن احتياطى النقد الأجنبى فى مصر قد سجل عدد من المستويات القياسية خلال العام الماضى 2018، ووصل لرقم 44.513 مليار دولار، ثم تراجع بنحو 2 مليار دولار، ليعود إلى الارتفاع مرة أخرى ويحقق رقم قياسى جديد بنهاية يوليو ثم أغسطس الجارى، ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى.







ما هو الاحتياطى النقدى الأجنبى؟

احتياطى النقد الأجنبى، هو ما تمتلكه الدوله من ودائع وسندات من العملات الأجنبية فقط، والتى تحتفظ بها البنوك المركزية، ويتم التعامل معها بالدولار الأمريكى، ما عدا بعض دول أوروبا الشرقية تتعامل باليورو، وفيما يلى قائمة بأكثر البلاد فى العالم امتلاكاً للاحتياطى النقدى الأجنبى (المصدر ويكبيديا) :







الصين : 3.125.000 (ثلاثة آلاف و 125 مليار دولار)

اليابان : 1.256.018







سويسرا : 800.389 مليار دولار

السعودية : 515.600 مليار دولار

روسيا : 460.300 مليار دولار

البرازيل : 379.444 مليار دولار

المملكة المتحدة : 159.349 مليار دولار

الجزائر : 155.700 مليار دولار

الولايات المتحدة : 118.609 مليار دولار

اسرائيل : 94.775 مليار دولار

ليبيا : 61.630 مليار دولار

العراق : 57.070 مليار دولار

مصر : 44.917 مليار دولار (نهاية يوليو 2019)