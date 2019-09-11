المتحدث باسم الوزراء يكشف عن تراجع نسبة التضخم في أغسطس وانخفاض أسعار السلع الأساسية

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء عن تراجع نسبة التضخم، وذلك في مداخلة هاتفية أجراها أجراها مع برنامج صالة التحرير والمذاع على قناة صدى البلد، إذ أدلى بأرقام تفيد بتراجع نسبة التضخم في أغسطس بعد أن بلغ 6.7% وذلك مقارنة بتسجيله نسبة 13.5% العام الماضي في نفس الشهر.







تراجع نسبة التضخم في أغسطس وانخفاض أسعار السلع الأساسية







وقد أشار “سعد” إلى أن تراجع التضخم ينتج عنه بشكل مباشر انخفاض في أسعار الأساسية، لافتًا إلى أن أسعار تلك السلع لم تتأثر بارتفاع أسعار المحروفات، وذلك بفضل الجهود التي تقوم بها الدولة لخفض الواردات، سعيًا لتوفير التمويل اللازم للمشروعات، وحرصًا منها على عدم الاقتراض.

كما أكد المتحدث باسم الوزراء انخفاض نسبة الوراردات بما يعادل 900 مليون دولار، كما وقع مجلس الوزراء أمس اتفاقية من أجل توفير 500 مليون دولار، وهو المبلغ المستحق في الدورة الثانية لبرنامج تكافل وكرامة، ومن المقرر تحويل الدعم في تلك المرحلة من نقدي إلى إنتاجي، وذلك عبر توفير فرص عمل وقروض ميسرة بحيث يتم توفير دخل شهري لتلك الأسر.







وجدير بالذكر توقيع الدكتور ة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أمس اتفاق المرحلة الثانية مع بنك النقد الدولي ممثلًا في مديرته الإقليمية في مصر مارينا ويس، لمشروع دعم شبكات الأمن الاجتماعي، والذي يعتبر برنامج تكافل وكرامة أحد روافده، وذلك بحضور وزير التضامن الاجتماعي غادة والي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى المدبولي.