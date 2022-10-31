المالية: أكثر من 149 مليار ريال فائض الميزانية حتى الربع الثالث من 2022

أصدرت وزارة المالية السعودية اليوم، الإثنين، التقرير الربعي الثالث للميزانية للعام 2022، وأفادت تغريدات متتابعة منذ قليل، بيانات مبدئية للتقرير الربعي الثالث، حيث ورد فيه «المصروفات للربع الثالث من العام الجاري تجاوزت 287 مليار ريال»، وأضاف تقرير المالية بأن «إيرادات الربع الثالث للعام الجاري 2022، قد تجاوزت 301 مليار ريال».

الإيرادات النفطية للربع الثالث تجاوزت 229 مليار ريال

وذكر التقرير منذ قليل بحسب «الإخبارية عاجل» أن الإيرادات النفطية تجاوزت 229 مليار ريال للربع الثالث من العام الجاري 2022، بينما بلغت الإيرادات الغير نفطية لنفس الفترة 72 مليار ريال.

وتجاوز إجمالي الإيرادات حتى الربع الثالث 950 مليار ريال، وذلك لتحقق الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية حتى هذا الربع من العام 2022، فائضا بقيمة 149 مليار ريال.