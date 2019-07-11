سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم السبت 13-7-2019 في السوق السوداء

نستعرض معكم عبر موقع نجوم مصرية أسعار صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم، حيث أنه أصبحت أسعار صرف الليرة التركي اليوم مقابل العملات وأبرزها العملة السورية أحد الاهتمامات اليومية للعديد من المواطنين العرب، وخاصة اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها الجمهورية العربية السورية منذ نحو سبعة سنوات، والتي أدت إلى دفع بعض المواطنين إلى الهجرة الإجبارية إلى الدول المحيطة ومنها الجمهورية التركية.

سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم

تشهد حاليا أسعار صرف الليرة التركية مقابل العملة السورية بعض الاستقرار، حيث حافظ سعر الليرة السوري على بعض مكتسباته التي حققها أمام العملات الأجنبية في خلال الفترة الأخيرة، وقد بلغ سعر بيع وشراء قطعة واحدة من الليرة التركي اليوم في السوق السوداء 102 سوري للشراء مقابل سعر 103 ليرة سورية للبيع.

في المقابل بلغ سعر قطة واحدة من الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم للشراء ما قيمته 0.010869 تركي، بينما وصل سعر البيع 0.010752 وذلك وفق آخر أسعار بيع وشراء العملات بالسوق السوداء في سوريا.

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سعر صرف الليرة التركية اليوم أمام العملات الأجنبية والعربية

العملة سعر البيع سعر الشراء الليرة التركية مقابل السوري 102 103 الليرة السورية مقابل التركي 0.010869 0.010752

إحصائيات السوريين في تركيا

أعلن رئيس تركيا أردوغان في وقت سابق سياسة تسمي الأبواب المفتوحة لاستقبال اللاجئين، حيث شهدت تركيا ذروة الهجرة السورية في الفترة ما بين 2011 إلى 2016 عندما قامت السلطات التركية بفرض الحصول على تأشيرات الدخول إلى أراضيها، قد قدرت آخر إحصائية للاجئين السوريين في تركيا إلى ما يزيد عن ثلاثة ملايين شخص، حيث أصدرت وزارة الداخلية إحصائية في شهر فبراير الماضي لعام 2018 أكدت أن عدد السوريين بلغ حتى الآن 3424000 شخص، بعضهم من المقيمين في مخيمات اللاجئين والبعض الأخر في المدن التركية.

كذلك وفق آخر إحصائيات رسمية صادرة من الجهات المختصة حيث أنه وفقا لإحصائيات الصادرة لعام 2017 من قبل وزارة العمل في تركيا قد تقدم العديد من المواطنين الأجانب للحصول على رخصة عمل، تم قبول 87 ألف طلب بلغ نصيب الجنسية السورية منهم نحو الربع بنسبة 24% من المقبولين.

وكان عدد الموطنين في المدن التركية وفق إحصائية وزارة الداخلية على النحو التالي

المدينة التركية عدد اللاجئين السوريين إسطنبول 537829 شانلي أورفة 462961 ولاية هاتاي 457000 غازي عنتاب 350000 مرسين 191000 أضنه 171000

وتتوزع باقي الجالية السورية على المدن التركية المختلفة والمخيمات التي أقيمت من قبل السلطات على الحدود التركية السورية المشتركة.

سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم

ما زالت العملة السورية الليرة محافظة على قيمتها التي تم التداول بها بيع وشراء أمام العملة التركية، ولم تحدث تغيرات كبيرة في سعر صرف الليرة السوري أمام نظيرتها التركي، وسوف نقدم لكم متابعة مستمرة لآخر تطورات أسعار العملتين، وذلك بشكل يومي محدث وفق آخر أسعار صرف العملات وخاصة الليرة سواء كانت تركية أو سورية.