سعر الليرة التركية مقابل الدولار والليرة السورية والعملات اليوم السبت 13-7-2019

نستعرض معكم سعر صرف الليرة التركية اليوم، حيث تعرض سعر الليرة التركية خلال الأشهر الأخيرة إلى انخفاض كبير، خسرت خلالها العملة التركية جزء كبير من قيمتها، خاصة مع بداية العام الجديد 2018، وما زالت الليرة تواصل خسائرها المتتالية مقابل الدولار الأمريكي، وكذلك اليورو ومختلف العملات الدولية، حيث كان يوم الجمعة الموافق 10-8-2018 من أصعب الأيام التي مرت على الليرة التركية، حيث خسرت خلالها العملة ما يقارب 20% من قيمتها خلال يوم واحد فقط، ليصل مجمل الخسائر خلال هذا العام فقط إلى ما يزيد عن 65% من قيمة الليرة التركي في العام السابق 2017.

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار واليورو اليوم

بعد الارتفاعات المتتالية في سعر الدولار مقابل التركي شهدت اليوم أسعار الصرف حالة من الاستقرار النسبي، ارتفع خلالها سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم ليصل إلى 5.7234 للبيع، وسعر 5.7148 ليرة للشراء، أيضا ارتفع سعر الليرة التركية مقابل اليورو ليصل إلى 6.4662 للبيع في مقابل 6.4247 ليرة لكل يورو اوروبي واحد للشراء.

أسعار العملات مقابل الليرة التركية اليوم

نقدم لكم من خلال جدول الأسعار التالي سعر الدولار مقابل الليرة التركية وكذلك سعر الليرة سعر العملة التركي في مقابل اليورو الأوروبي والعديد من العملات الدولية والعربية مثل الريال السعودي والليرة السورية والجنيه المصري وغيرها من العملات حيث كانت أسعار الليرة التركي اليوم على النحو التالي

العملة الأجنبية سعر المبيع مقابل الليرة تركية سعر الشراء مقابل الليرة التركي سعر الدولار الأمريكي 5.7234 5.7148 سعر اليورو أوروبي 6.4662 6.4247 سعر الريال السعودي 1.5265 1.5233 سعر الليرة السورية 0.010416 0.010204 سعر الجنيه الاسترليني 7.2108 7.1697 سعر الدينار الكويتي 18.8136 18.6786 سعر الدرهم الإماراتي 1.5548 1.5533 سعر الجنيه المصري 0.3452 0.3430 سعر الدينار العراقي 0.0048 0.0047 سعر الدينار البحريني 15.8083 14.5818 سعر الريال القطري 1.5706 1.5688 سعر الدينار الليبي 4.1016 4.0765 سعر الريال العماني 14.9758 14.2168 سعر الدينار الأردني 8.0888 8.0358 سعر الدينار الجزائري 0.0481 0.0473 سعر الدرهم المغربي 0.5992 0.5976

أردوغان يسعى لإنقاذ سعر صرف الليرة التركية

دعى رئيس الجمهورية التركية أردوغان، والمنتخب منذ شهور قليلة لاعتلاء سلطة الحكم، أبناء الشعب التركي إلى التخلي طواعية عن ما لديهم من عملات أجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، وذلك في سبيل دعم الليرة التركية، وقد صرح أردوغان أن الأزمة الحالية التي تواجهها العملة ترجع في المقام الأول إلى الحرب الاقتصادية، والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة بلاده، بسبب بعض القضايا الخلافية في سياسة البلدين.

الليرة التركي تقاوم قبضة الدولار الأمريكي

قد أشار أردوغان أن الدولة حالياً تعمل على الخروج من قبضة الدولار في التعاملات الدولية، وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف تم عقد اتفاقيات اقتصادية مع عدد من دول العالم، والتي تملك الحصة الأكبر من التعاملات التجارية مع الجمهورية التركية على المستوى الدولي، على أن تتم التعاملات المالية فيما بينها من خلال العملات المحلية، وذلك بعيداً عن الدولار أو اليورو أو أي عملة أخرى، ومن هذه الدول الصين والجمهورية الروسية والجار الدولة الإيرانية وكذلك أوكرانيا، وقد دعى الرئيس التركي جميع الدول الراغبة في اتباع نفس النظام في المعاملات التجارية وخاصة الدول الأوروبية إلى عقد اتفاقيات ثنائية مماثلة، وذلك في سبيل الخروج على الهيمنة الاقتصادية للدولار الأمريكي على المستوى الدولي.

سعر التركي مقابل الدولار واليورو اليوم

استقر بصورة نسبية سعر صرف الليرة في تعاملات صباح اليوم، خاصة مقابلل الدولار الأمريكي وكذلك اليورو الأوروبي، لتعوض الليرة التركية بعض الخسائر التي لحقت بها خلال الأسبوع الماضي.