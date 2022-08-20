الكل هيتراضى.. اعرف مواعيد زيادة المعاشات والمبلغ المستحق لكل شريحة

مع اقتراب موعد شهر سبتمبر 2022، يبحث عدد كبير من المستفيدين من المعاشات والدعم عن موعد صرف زيادة المعاشات، التي يتم إقرارها كل عام من قبل الجهات المسؤولة لتوجيهات من الرئيس السيسي ليتمكن مستحقي المعاشات من مواكبة التضخم الذي تشهده البلاد خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعار كافة المواد الاستهلاكية والسلع بشكل غير مسبوق نتيجة ما يشهده العالم من أزمات وحروب وانتشار الفيروسات تسببت في تكبد دوله لخسائر مهيبة.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2022

وينتظر مستحقي المعاشات الذين يتجاوز عددهم الـ 10 ملايين و700 ألف مواطن، ليعرفوا موعد صرف المعاشات الجديدة، بالإضافة إلى ما إذا كانت سوف تصرف بالزيادة الجديدة المعلن عنها في وقت سابق، وذلك بالتزامن مع الاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022، وفقًا لما أعلن عنه رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات، والتي يتوقع الكثيرون أنها سوف تضاف على معاشات شهر سبتمبر 2022.

متى تصرف الزيادة الجديدة للمعاشات

ووفقًا لما أعلنت عنه الحكومة في بيانات صدرت عنها، أكدت خلالها على أنه من المقرر أن يتم صرف المساعدات الاستثنائية لكافة المستحقين على أن يكون ذلك بالتزامن مع نهاية شهر أغسطس الجاري، حتى يتمكنوا من مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية التي تسببت بدورها في تضخم الأسعار والمغالاة في الأسعار.

موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

أما عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022، فإنه بحسب ما تداوله المواقع الإخبارية من معلومات سوف يتم في الوقت المقرر خلاله صرف معاشات شهر سبتمبر 2022، على أن يكون بدءا من يوم 1 سبتمبر المقبل، وفقا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عقب حصوله على موافقة البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني، والتي أقرت خلاله زيادتين للمعاشات الأولى التي نص عليها القانون، والتي يتم فرضها للعلاوة الدورية، ذلك بالإضافة إلى ما يتم صرفه من المنح الاستثنائية، لكل من يقل معاشه عن 2500 جنيه.

جدول المعاشات بعد الزيادة الجديدة

أما عن جدول زيادة المعاشات فإنها تتم بحسب الشريحة التي ينتمي لها المستفيدين، في معاشات شهر سبتمبر 2022 بالزيادة الجديدة، على أن تأتي كالتالي: