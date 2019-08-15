القوى العاملة تعلن عن توافر عدد من الوظائف بالسعودية…تعرف على الشروط وموعد وطريقة التقديم

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، أنه بداية من يوم الأحد القادم وحتى يوم الخميس، تستقبل الوزارة قبول الطلبات الخاصة بشغل 100 وظيفة، وذلك للعمل في مهنة جزار دواجن في شركة المراعي، على أن يكون العمل في مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية.

وظائف السعودية

وقد أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن المرتب الأساسي للوظائف الشاغرة يبلغ 2004 ريالا سعوديا شهريا، بالإضافة إلى 400 ريال بدل طعام، أي أن الراتب يعادل حوالي عشرة ألاف و600 جنيها، بالإضافة إلى توفير سكن للعامل الأعزب من قبل الشركة، ويتم عمل تأمين صحي له، بالإضافة إلى تأمين صحي وعقد عمل وكذلك إجازة سنوية شاملة تذاكر الطيران ذهاب وعودة، وكذلك كافة مصاريف التوظيف.

شروط وظائف السعودية

أشار سعفان أنه لن يتم قبول أي طلبات غير مستوفاة للشروط التالية

* وجود خبرة موثقة للمتقدم لا تقل عن ثلاثة سنوات في مهنة جزار دواجن.

*يجب ألا يقل سن المتقدم عن 25 عاما، ولا يزيد عن 40 عاما.

*يجب أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط أو أقل، أو أن يجيد القراءة والكتابة.

*يجب أن يجتاز المتقدم الاختبارات العملية وكذلك مقابلات التوظيف التي سيتم عملها من قبل اللجنة السعودية المتخصصة.

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طريقة التقديم على وظائف السعودية

أشار سعفان أن الطلبات الخاصة بالوظائف المذكورة أعلاه، يتم تقديمها إلى الإدارة العامة للتشغيل “قسم تلبية الاحتياجات الخارجية”، وذلك بديوان عام وزارة القوى العاملة الواقعة في 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر، ويتم التقديم خلال الفترة المذكورة أعلاه بتقديم السيرة الذاتية.