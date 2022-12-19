ميستر: الفيدرالي الأمريكي مضطر للإستمرار في رفع سعر الفائدة لفترة من الوقت

قالت عضو الفيدرالي الأمريكي لوريتا ميستر، عبر لقاء تليفزيوني أن البنك الفيدرالي الأمريكي يجب عليه اللجوء إلى سياسة شديدة أكثر استدامة للسيطرة على التضخم المرتفع، تعتمد في الأساس على رفع الفائدة.

ميستر تطالب الفيدرالي الامريكي برفع الفائدة من جديد

وقالت ميستر أن الفيدرالي الأمريكي حقق نتائج كثيرة فيما يتعلق برفع الفائدة طوال العام الحالي؛ مضيفة أنه بمجرد الوصول إلى المعدل النهائي لرفع الفائدة؛ ستظهر الحاجة للاحتفاظ بهذا المعدل لفترة من الوقت من أجل وضع التضخم على مسار هبوطي مستدام.

الإستمرار في رفع أسعار الفائدة

وأكدت عضو الفيدرالي الأمريكي أنه يجب على البنك مواصلة رفع أسعار الفائدة كي يتم الوصول إلى مستوى مقيد بما فيه الكفاية.

وتابعت ميستر حديثها قائلة “بيانات التضخم الصادرة مؤخرا المعبرة عن انخفاض التضخم تعتبر أخبارا جيدة، لكن، تلك البيانات لا تقدم أية دلائل تشير لوصول التضخم إلى مستوى الذروة حتى الآن”.