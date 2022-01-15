الفرق بين الفائدة الثابتة والفائدة المتناقصة في البنوك

تدخل البنوك في يومنا هذا في الكثير من المعاملات، في حياتنا فعندما نريد شراء سيارة أو شراء منزل أو وشراء شئ غالي الثمن، فأننا في معظم الاحيان قد نلجا إلى البنك، ليقوم بتمويلنا لشراء الشئ وتقسيطة عبر البنك وهنا يحاول كل شخص يريد التقسيط عبر البنك، في أن يبحث عن أفضل عروض البنوك من حيث الفائدة لأيجاد أقل فائدة متاحة في أى بنك، وهنا قد يسمع الشخص أن البنك هذا يقدم فائده ثابتة والبنك هذا يقدم فائدة متناقصة، وهنا تقع الحيرة للشخص ما هو الأفضل وما معنى الفائد الثابتة والفائد المتناقصة.

الفرق بين الفائد الثابتة والفائدة المتناقصة:

وهنا سوف نقوم بشرح الفرق بين الفائدة الثابتة والفائدة المتناقصة بشرح مبسط، بدون تعقيد حتي يتم الاختيار بين الاثنين بطريق سهلة، عند شراء أى شئ من البنك ولمعرفة ماهو المناسب، وسوف نقوم بشرح الاثنين على مثال واحد لمعرفة الافضل لنا.

أولا: الفائدة الثابتة

الفائدة الثابتة سوف نقوم بشرحها علىى مثال شراء سيارة إذا كانت السيارة بسعر 250000 الف جنية وكانت المقدمة 50000 التي قررها البنك.

المبلغ الباقى المراد تقسيطة هو 250000 – 50000 = 200000 الف جنية.

وهنا يقرر البنك بأن الفائد على المبلغ المراد تقسيطة هي 11% فائدة ثابتة على خمس سنوات.

الفائدة على المبلغ هي 200000 * 11 / 100 = 22000 الف جنية سنويا.

بمعني انة سوف يتم دفع 22000 الف جنية كل سنة لمدة خمس سنوات بجانب تقسيم المبلغ 200000 الف جنية على خمس سنوات ايضا.

مبلغ الفائد الإجمالي في الخمس سنوات 22000 الف جنية * 5 سنوات = 110000 الف جنية.

وهنا إجمالى الملغ المراد تقسيطة على الخمس سنوات بعد حساب الفائد كالأتي 200000 + 110000 =310000 الف جنية.

وقسط السيارة كالأتى 310000 / 60 شهر = 5166.66 الاف جنية ثابتة كل شهر لاتتغير لمدة خمس سنوات.

ثانيا :الفائدة المتناقصة

سوف نشرح نفس المثال السابق لتقسيط السيارة، ولكن على الفائدة المتناقصة كما قلنا في السابق، إن المبلغ المراد تقسيطة بعد دفع المقدمة هو 200000 الف جنية، وهنا يقوم البنك بحساب القسط بأستخدام معامل سوف نستخدمة لاحقا.

وهنا يقرر البنك بأن الفائدة هى 18% متناقصة وهي نسب الفائدة المتناقصة في كل البنوك ويتم حسابها كالأتي:

200000 *18 /1.645985168 معامل الفائده المتناقصة * 5 سنوات = 109357 الف جنية.

مجموع المبلغ 200000 +109357 =309357 الف جنية.

قسط السيارة في السنة الاولى 309357 /60 شهر = 5155.95 الف جنية

وهنا سوف يختلف القسط كل سنة وياخذ في الانخفاض حتى من الممكن ان يصل فى اخر سنة الى 2000 جنية

ولكن مايعيب الفائدة المتناقصة أن البنك يأخذ أكبر نسبة من الفوائد، في السنة الأولي وإذا أراد الشخص دفع المبلغ المتبقى كلة مره واحدة، سوف يجد نفسة قام بتسديد الفائدة بنسبة أكبر تفوق المبلغ الأصلى.

توضيح بعد ثلاث سنوات من قسط السيارة، وعند دفع المتبقى من الممكن أن يجد الشخص المبلغ المتبقى يزيد عن 100000 الف جنية، بالرغم من أنه كان يدفع كل شهر 5155.95 *36 =185614 الف جنية بما يعنى أنه دفع من أصل المبلغ 100000 الف فقط ودفع 85614 الف جنية فوائد.

ما الافضل بين الاثنين؟

هنا يرجع الأفضل إلى الشخص الذي سوف يدفع للبنك، إذا كان هناك إحتمال قوى بأنك من الممكن، أن تدفع باقى المبلغ دفعة واحدة، قبل إنتهاء المدة والإنتهاء من القسط، فالأفضل لك هى الفائدة الثابتة، وإذا كان ليس من المرجح أن تدفع باقي المبلغ وسوف تأخذ مدتك كاملة، وهي الخمس سنوات أو السبع سنوات أو أى ماكان، فالأفضل لك الفائدة المتناقصة وللعلم الأثنين سوف تدفع نفس الفائدة، وليس هناك واحدة أفضل من الاخري، ولكن الاختلاف في طريقة التقسيم للقسط، وفي النهاية نرجو أن نكون وضحنا الفرق بين الاثنين.