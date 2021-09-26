الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م
بالصور مجلة العروض الجديدة من سلسلة الفرجاني ماركت بمناسبة المولد النبوي الشريف في الفترة من الأحد 26-9-2021 م وحتى الأحد 10-10-2021 م .
- حلاوة المولد 2021 من الفرجاني علب وسايب
- أغذية : جبن ( براميلي وريفكفورد ورومي وجودة وكيري وشيدر وعلب ومثلثات وتتراباك وكريمي ومربعات وفور تشيز ) – مطهيات ( لانشون بيف – بسطرمة – حلاوة سادة – مخللات ) – زبادي – مجمدات ( نقائق دجاج – سجق – لحم مفروم – برجر – فرانك – بط – بانيه ) – لحوم ( بيفي سوسيس – ممبار – كفتة سيخ – برجر مستورد ) – بقالة ( ارز – صلصة – ام علي – بسطرمة – كيك – ايس كريم – مشروبات وعصائر – سمن – زيت – مكرونة – مايونيز – تونة – خل – فول – مشروم – حلويات وشيكولاتة وشيبس – مربى – كاتشب ).
- منتجات عناية شخصية ومنزلية : شامبو – معجون اسنان – صابون – مناديل مبللة – صابون سائل لليدين – شاور جيل – كريم حلاقة – رول أون – بلسم – حمام كريم مناديل – حفاضات – سوائل مطهرة – كمامات – ورق تواليت – مساحيق غسيل – فوط نسائية – منعم ملابس – سائل للاطباق – معطر جو .