الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م

بواسطة محمد عبد الرازق

بالصور مجلة العروض الجديدة من سلسلة الفرجاني ماركت بمناسبة المولد النبوي الشريف في الفترة من الأحد 26-9-2021 م وحتى الأحد 10-10-2021 م .

الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 51 26/9/2021 - 11:30 ص
  • حلاوة المولد 2021 من الفرجاني علب وسايب
  • أغذية : جبن ( براميلي وريفكفورد ورومي وجودة وكيري وشيدر وعلب ومثلثات وتتراباك وكريمي ومربعات وفور تشيز ) – مطهيات ( لانشون بيف – بسطرمة – حلاوة سادة – مخللات ) – زبادي – مجمدات ( نقائق دجاج – سجق – لحم مفروم – برجر – فرانك – بط – بانيه ) – لحوم ( بيفي سوسيس – ممبار – كفتة سيخ – برجر مستورد ) – بقالة ( ارز – صلصة – ام علي – بسطرمة – كيك – ايس كريم – مشروبات وعصائر – سمن – زيت – مكرونة – مايونيز – تونة – خل – فول – مشروم – حلويات وشيكولاتة وشيبس – مربى – كاتشب ).
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : شامبو – معجون اسنان – صابون – مناديل مبللة – صابون سائل لليدين – شاور جيل – كريم حلاقة – رول أون – بلسم – حمام كريم مناديل – حفاضات – سوائل مطهرة – كمامات – ورق تواليت – مساحيق غسيل – فوط نسائية – منعم ملابس – سائل للاطباق – معطر جو .

الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 1 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 2 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 3 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 4 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 5 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 6 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 7 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 8 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 9 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 10 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 11 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 12 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 13 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 14 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 15 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 16 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 17 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 18 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 19 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 20 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 21 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 22 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 23 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 24 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 25 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 26 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 27 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 28 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 29 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 30 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 31 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 32 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 33 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 34 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 35 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 36 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 37 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 38 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 39 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 40 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 41 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 42 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 43 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 44 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 45 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 46 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 47 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 48 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 49 26/9/2021 - 11:30 ص الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م 50 26/9/2021 - 11:30 ص

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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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