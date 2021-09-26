الفرجاني ماركت : مجلة عروض المولد النبوي من 26 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021 م

بالصور مجلة العروض الجديدة من سلسلة الفرجاني ماركت بمناسبة المولد النبوي الشريف في الفترة من الأحد 26-9-2021 م وحتى الأحد 10-10-2021 م .