الغرفة التجارية| توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى معدلات غير مسبوقة

قال رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب الدكتور ناجي فرج ان هناك ارتفاع في أسعار الذهب وذلك في برنامج ” صباحك عندنا ” والمذاع على قناة ام بي سي مصر 2 مؤكداً أن الذهب سجل ارتفاعات غير مسبوقة قائلاً “لسه منعرفش سقف أسعار الذهب هيوصل لحد فين” وأشار أن جرام الذهب عيار 21 وصل سعره إلى 715 جنية وعيار 24 تخطى حاجز 800 جنية وأكد أن هذه الأسعار غير مسبوقة في التاريخ.

وأكد رئيس شعبة الذهب على توقعات ارتفاع أسعار الذهب لأكثر من هذا الحد نظرا لارتباط سعر الذهب بالبورصة العالمية وقوة الجنية أمام سلة العملات الأجنبية خاصة الدولار في مصر، والقوة الشرائية للذهب، وأكد أن الذين تسارعوا لبيع الذهب في هذه الفترة لتحقيق مكاسب مالية فهي في الحقيقة ليست مكاسب وأشار إلى أن الاستثمار في الذهب الأكثر نجاحاً في مصر متخطيا العقارات والبنوك.

أسعار الذهب في مصر اليوم

نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم في مصر وذلك في آخر تحديث لسعر الذهب على الموقع الرسمي للذهب ويتم تحديث الأسعار بشكل اوتوماتيكي لمعرفة كل التغييرات التي تطرأ على سعر المعدن الأصفر الذي لن يثبت عند حد معين لفترة طويلة نظرا لارتباطه بالبورصة العالمية: