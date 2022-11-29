أخبار إقتصادية

صفقة تاريخية بين قطر وألمانيا بشأن الغاز

آياتي خيري

أكد وزير اقتصاد ألمانيا روبرت هابيك يوم الثلاثاء سعادته بإتمام صفقة لاستيراد الغاز من قطر لمدة 15 عاما، تنص على نقل الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى ألمانيا.

الغاز القطري

قيمة الغاز المتوقع نقله لألمانيا

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وفي هذا السياق إتفقت شركتا قطر للطاقة وكونوكو فيليبس الألمانية الثلاثاء على صفقة تمكن ألمانيا من استيراد 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 15 عاما على الأقل، وذلك اعتبارا من عام 2026.

وجاءت تلك الصفقة في ظل سعى الحكومة الألمانية لعمل شراكات جديدة في مجال الطاقة وخاصة الغاز ، لتعويض ما فقدته البلاد من إمدادات الغاز الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال هابيك في مؤتمر لرجال الأعمال بعاصمة ألمانيا برلين، أنه كان على استعداد لمد فترة الصفقة إلى 20 عاما أو أطول، مشيرا إلى أن ألمانيا ستسعى لإبرام أفضل الصفقات بالسوق العالمية، مضيفا أن قطر لن تكون المورد الوحيد رغم أهميتها.

ولكن رغم ذلك، فقد أكد هايبك على أن ألمانيا لديها خطة للوصول بالانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2045، مما يضع قيودا على كميات الغاز التي ستتلقاها البلاد في المستقبل.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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