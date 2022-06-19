العملة الرقمية بتنهار.. “بتكوين” تهبط دون مستوى ١٩ ألف دولار

بتكوين هي اكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية فتراجعت العملة في قيمتها بنسبة ١٥ ٪ حيث وصلت قيمتها في نهاية يوم السبت الى ١٧٥٩٩ دولاراً لتسجل انخفاض يومي منذ أثنا عشر يوماً على التوالي، وذلك الانخفاض يحدث لأول مرة منذ ديسمبر ٢٠٢٠.

وحدث انخفاض أيضاً في عملة “إيثر” بنحو ١٩ ٪ ليصل قيمتها ٨٨١ دولاراً ولم يحدث هذا الإنخفاض أيضاً منذ يناير ٢٠٢١، والعملتان المشفرتان انخفضا بنسبة ٧٠٪ وذلك في أوائل نوفمبر.

وقال “إدوارد مويا” كبير محللي السوق في أوندا وتم نقل كلامه “بلومبرغ”، قال في مذكرة يوم ١٦ يونيو: “مخاوف الركود المتزايدة تعيق الشهية للأصول الخطرة، وهذا ما دفع متداولي العملات المشفَّرة إلى توخي الحذر بشأن شراء (بتكوين) عند هذه المستويات المنخفضة”.

والفزع الذي يوجد بسوق العملات المشفرة الذي تسببت فيه السياسة النقدية، فرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير الذي إنعقد يوم ١٥يونيو سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وهي زيادة لم تحدث منذ عام ١٩٩٤، وكما أوضح محافظي البنوك المركزية أنهم سيواصلون في رفع الفائدة وذلك لترويض التضخم.