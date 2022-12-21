خبير يهاجم العملات الرقمية: منفذ لعمليات الإحتيال وجاذبة للأغبياء

أكد الخبير اللبناني الأمريكي، نسيم طالب، قلقه إزاء سوق العملات الرقمية ومستثمري تلك العملات؛ عبر تغريدة على منصة تويتر، مؤكدًا أن أداء العملات الرقمية لا يخدم تطلعات الأسواق الحالية، بالرغم من تصاعد آمال المستثمرين في بداية الأمر.

سبب تغريدة نسيم طالب عن العملات الرقمية

وأستخدم طالب هذه التغريدة للحديث عن عمليات الاحتيال واسعة النطاق التي اتخذت من سوق العملات الرقمية طريقًا لها في عدد كبير من الدول.

ويعتبر نسيم طالب لطالما من أشد المعارضين للعملة الرقمية الشهيرة بيتكوين لفترة طويلة، بوصفها لا تحتوي على قيمة حقيقية، كما وصفها بأنها “جاذبة للأغبياء”.

وفي تصريح سابق قال الخبير الأمريكي أن العملات الرقمية ومنها بيتكوين اننتشرت بسبب سلسلة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة.

وفيما يتعلق بتداول العملات الرقمية ؛ سجلت عملة بيتكوين ارتفاعا بنحو 0.17% لتستقر قرب المستوى 16854.90 دولارا، كما ارتفعت إثيريوم بنحو 0.18%.