أخبار إقتصادية

خبير يهاجم العملات الرقمية: منفذ لعمليات الإحتيال وجاذبة للأغبياء

آياتي خيري

أكد الخبير اللبناني الأمريكي، نسيم طالب، قلقه  إزاء سوق العملات الرقمية ومستثمري تلك العملات؛ عبر تغريدة على منصة تويتر، مؤكدًا أن أداء العملات الرقمية لا يخدم تطلعات الأسواق الحالية، بالرغم من تصاعد آمال المستثمرين في بداية الأمر.

العملات الرقمية

سبب تغريدة نسيم طالب عن العملات الرقمية

الرئيس التنفيذي ل Euro Pacific Capital : العملات الرقمية على وشك الإختفاء

وأستخدم طالب هذه التغريدة للحديث عن عمليات الاحتيال واسعة النطاق التي اتخذت من سوق العملات الرقمية طريقًا لها في عدد كبير من الدول.

ويعتبر نسيم طالب لطالما من أشد المعارضين للعملة الرقمية الشهيرة بيتكوين لفترة طويلة، بوصفها لا تحتوي على قيمة حقيقية، كما وصفها بأنها “جاذبة للأغبياء”.

وفي تصريح سابق قال الخبير الأمريكي أن العملات الرقمية ومنها بيتكوين اننتشرت بسبب سلسلة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة.

وفيما يتعلق بتداول العملات الرقمية ؛ سجلت عملة بيتكوين ارتفاعا بنحو 0.17% لتستقر قرب المستوى 16854.90 دولارا، كما ارتفعت إثيريوم بنحو 0.18%.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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