شركة فيزا تدرس إستخدام العملات الرقمية في مدفوعاتها

تناولت بعض التقارير الإخبارية قيام شركة فيزا، وهي أكبر شركات بطاقات الائتمان العالمي، بالبحث في الطرق والوسائل الممكنة لإطلاق محفظة خاصة بالمدفوعات باستخدام العملات الرقمية، حيث أكدت بعض الأنباء الصادرة من داخل الشركة إلى إمكانية قبول الدفع بواسطة عملة إيثريوم خلال منصة فيزا.

طريقة تطبيق القرار حال الموافقة عليه

ووفقًا لتلك المعلومات فإن هذا القرار سيسمح لحاملي العملة الرقمية إيثريوم بسداد مدفوعاتهم إلكترونيا وبشكل مباشر ومتكرر باستخدام محافظهم الخاصة، دون الحاجة للجوء إلى المعاملات البنكية التقليدية.

وفي هذا الإطار، قال رئيس العملات الرقمية والبروتوكولات لدى شركة فيزا، كاثرين جو، أن إدارة الشركة تسعى لتحسين البنية التحتية للبلكوشين من أجل تطوير سوق العملات الرقمية.

وأضافت كاثرين جو أن المدفوعات الإلكترونية باستخدام عملة إيثريوم يعتبر أحد أهم المجالات الأساسية لتعزيز سوق العملات الرقمية.