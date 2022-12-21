شركة بحرينية تعتمد العملات الرقمية في سداد فواتيرها

فى واقعة قد يعتبرها البعض إنتعاشة أمل لسوق العملات الرقمية، قررت شركة الاتصالات البحرينية Stc Bahrain في بيان صحفي، قبولها مدفوعات العملات الرقمية من خلال الشراكة مع مزود خدمة الدفع Eazy Financial Services لتكون أول شركة في مملكة البحرين تقوم بهذه الخطوة.

دور بينانس في الخدمة

وأكد البيان الصادر عن الشركة أن التعاون مع مزود خدمة الدفع Eazy Financial Services سيتيح لعملاء الشركة تسوية فواتيرهم باستخدام محفظة بينانس.

تصريحات المسؤول التنفيذي للشركة

وفي هذا الإطار قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات البحرينية، نزار بانابيلا، أن الرقمنة السريعة تعمل على تغيير جميع جوانب حياتنا عالميا، والمدفوعات هي العنصر الأكثر أهمية من التسوق عبر الانترنت وتدفق مقاطع الفيديو إلى تحويل الأموال، حيث يعتمد كل نشاط رقمي تقريبا على نظام الدفع.

وأكد نزار بانابيلا أن تحرك الشركة البحرينية لقبول مدفوعات العملات الرقمية يوضح تركيزها القوي على تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين كعوامل تمكين رقمية عالمية وبخاصة وأن شركة الاتصالات البحرينية تعتزم جعل قبول مدفوعات العملات الرقمية عملية سلسة لزيادة الاعتمادية عليها مستقبلا.

موافقة المركزي البحريني على بينانس

الجدير بالذكر أن منصة بينانس كانت قد حصلت في وقت سابق على موافقة مبدئية من مصرف البحرين المركزي للعمل كمزود خدمات الأصول المشفرة في مملكة البحرين.

وأكدت الشركة في بيان لها، بأن مصرف البحرين المركزي أول جهة تنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال اسيا(MENA) تمنح الموافقة المبدئية لكيان مثل بينانس.