صدمة لمسثمري العملات الرقمية .. شركة تعدين أمريكية شهيرة تعلن إفلاسها

أكدت تقارير صحفية أن أحد أكبر شركات تعدين بيتكوين داخل الولايات المتحدة وهي شركة كور سينتفك قدمت بطلب الإفلاس بحسب الفصل 11 في ولاية تكساس.

سبب طلب الإفلاس

وأكدت التقارير على أن الشركة كانت مجبرة على تقديم طلب الإفلاس وذلك بسبب هبوط الأداء التشغيلي للشركة والسيولة التي إنخفضت في سعر بيتكوين والزيادة في تكاليف الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز بيانات الشركة.

وأضافت التقارير أن الشركة الأمريكية تنوي مواصلة العمل وتعدين بيتكوين أثناء إبرام صفقة إعادة هيكلة مع المقرضين والدائنين.

فروع شركة كور سينتفك

الجدير بالذكر أن شركة كور سينتفك قامت بتشغيل منشآت في خمس ولايات أمريكية لتعدين بيتكوين وإقامة وحدات جديدة من العملة الرقمية الأشهر من حيث القيمة السوقية “بيتكوين”.

يذكر أن حاكم نيويورك كاثي هوشول، أقرت أحد أكثر القوانين تقييدًا في الولايات المتحدة بشأن تنظيم عمليات تعدين عملات بيتكوين ، لتصبح بذلك أول ولاية تفرض مثل هذا الحظر.