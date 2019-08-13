الضمان الإجتماعي… رابط مساعدة المقطوعة للشهر الحالي ذو الحجة 1440 هـ

تعتبر مساعدة المقطوعة من ابرز المساعدات المالية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، حيث يبحث الكثير من المستفيدين على قوائم الإنتظار عن موعد وتوقيت صرف مساعدة المقطوعة، حيث يتسأل الكثيرون من خلال موقع التواصل الإجتماعي عن موعد صرف مساعدة المقطوعة الجديدة، حيث يترقب المواطنين في المملكة الإعلان عن موعد صرف المقطوعة وذلك من أجل مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وقد كشفت العديد من المصادر المحلية على أنه من المتوقع أن يتم صرف المقطوعة خلال الأيام القادمة.

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة

يجب أن يكون عمر المستفيد 35 عاماً فأكثر. تقدم مساعدة المقطوعة للأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. يعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الاعلى المقدم من قبل الوزارة. يتم تقديم مساعدة المقطوعة بشكل دوري، لمرة واحدة في السنة.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يبحث الكثير من المستفيدين في الضمان الإجتماعي عن موعد صرف مساعدة المقطوعة، حيث كشفت وزارة العمل عن موقع إلكتروني من أجل الإستعلام عن المقطوعة من خلال الرابط التالي هــــــنـــا، وقد عمددت الوزارة تصميم الموقع من أجل التخفيف والتسهيل عن الاسرة السعودية، التي ترغب في البحث والكشف عن توقيت صرف المقطوعة في الضمان الإجتماعي.