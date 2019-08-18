الضمان الإجتماعي … تعرف على تفاصيل مساعدة المقطوعة في الضمان حسب رقم الطلب 1440 هـ

نتابع معكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية تفاصيل مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يزداد البحث في هذه الاونة عن التوقيت الصحيح لصرف المقطوعة في حسابات المستفيدين البنكية، وتعتبر المقطوعة من أبرز المساعدات المالية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية للمواطن السعودية، وقد حددت الوزارة العديد من الشروط من أجل الإستفادة من المقطوعة التي تقدم بشكل دوري لكافة المستفيدين، ومن ضمن أبرز تلك الشروط أن تكون من ذات الدخل المنخفض او الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، ويتم تقديم الطلب بناءاً على دراسة مسبقة من قبل الوزارة لحالة الأسرة المقدمة من أجل تحقيق الشفافية والموضوعية في المساعدة.

الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة في الضمان

الأسر ذات الدخل المنخفض أو الأسر محدودة الدخل. أسر السجناء. الأسر التي غاب عنها عائلها. الأرامل والملطقات.

شروط الإستفادة من المقطوعة

الاسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية.

تقدم المقطوعة بشكل دوري للأسر التي على قوائم الإنتظار، ويتم التقديم للمقطوعة من خلال مراكز الضمان الإجتماعي.

تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى المقدم للمقطوعة.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعي موقعاً إلكترونياً من أجل الإستعلام والتسجيل عن مساعدة المقطوعة، حيث يمكنك عزيزي المستفيد زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هـــــنـــا، حيث تهدف تلك البوابة الإلكترونية إلى التسهيل عن الأسر السعودية التي ترغب في التسجيل أو الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي.