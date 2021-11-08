الصين تضع أخر اللمسات لإطلاق أكبر اتفاقية تجارية في العالم

بواسطة عبد الصمد الأمراني

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الأحد إنه تم الانتهاء من الاستعدادات لأكبر صفقة تجارية في العالم ، وهي “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” (RCEP) ، مع كون الصين أحد الموقعين على الاتفاقية ، التي ستدخل حيز التنفيذ في العام المقبل.

الصين تضع أخر اللمسات لإطلاق أكبر اتفاقية تجارية في العالم 1 8/11/2021 - 3:30 م

تم التوقيع على الصفقة في نوفمبر الماضي من قبل 15 دولة تمثل حوالي 30٪ من سكان العالم ، بإجمالي صادرات يزيد عن 5000 مليار دولار ونحو 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، مما يجعلها أكبر كتلة تجارية في التاريخ.

الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة هي اتفاقية تجارة حرة بين دول آسيا والمحيط الهادئ ، والتي تشمل أستراليا وبروناي وكمبوديا والصين وإندونيسيا واليابان ولاوس وماليزيا وميانمار ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند و فيتنام. في 15 أبريل ، قدمت الصين رسميًا خطاب الموافقة على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة إلى الأمين العام لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن الصين أكملت تقريبا الاستعدادات المطلوبة ، والتي تضمن التنفيذ الكامل للاتفاقية عندما تدخل حيز التنفيذ.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية ، أكملت الصين خططها التنفيذية ، للتأكد من قدرتها على إعفاء أو تخفيض الرسوم الجمركية عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. فيما تحققت وزارة التجارة من القوانين ذات الصلة.

إقرأ أيضاً:

خزّنوا أكل وشرب.. دولة عظمى تدعو مواطنيها لتخزين مواد غذائية وقلق كبير لدى روّاد مواقع التواصل

ما هو سبب حالة الطوارئ التي فرضتها حكومة الصين على مواطنيها مؤخراً

الصين تطلق للعالم إحدى أكثر السيارات تطورا وأناقة

وفي هذا السياق ، قال يو بينلين ، المدير العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية العالمية ، “أكملت الصين الآن جميع الاستعدادات اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتفق عليها في الاتفاقية. هناك 701 التزامًا ملزمًا للصين في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ، وتغطي الالتزامات مجالات فتح قطاع الخدمات ، وحماية الاستثمار ، وحقوق الملكية الفكرية ، وتسهيل التجارة ، وكذلك التجارة. الكتروني.

وشدد على أنه لن يتم فرض أي رسوم جمركية على أكثر من 90 في المائة من تجارة البضائع ، مؤكدا أن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ستعزز بقوة الانتعاش الاقتصادي بعد تفشي الوباء بين الدول الأعضاء.

وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ في 10 دول في الأول من يناير من العام المقبل ، بما في ذلك أستراليا وسنغافورة وكمبوديا والصين واليابان.

يقوم الموقعون الآخرون على الاتفاقية حاليًا بتسريع عملية الموافقة الوطنية ، مؤكدين أنهم سينتهون من الموافقة في أقرب وقت ممكن. تتوقع الصين أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في جميع الدول الموقعة ، بحيث يمكن تنفيذها بالكامل في المنطقة في أقرب وقت ممكن.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع على الاتفاقية بعد أكثر من 30 جولة مفاوضات بدأت في نوفمبر 2012 ، بالإضافة إلى اجتماعات عدد من القادة والوزراء المحددين من بين الدول المشاركة.

Avatar of عبد الصمد الأمراني
عبد الصمد الأمراني

كاتب عربي مغربي الجنسية متهم بالشؤون الإقتصادية و المالية العالمية و تحليلها تحليلا شاملا و دقيقا و ومعرفة أسرار قوتهها و مكامن الخلل


تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل

اترك تعليقاً