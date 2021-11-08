الصين تضع أخر اللمسات لإطلاق أكبر اتفاقية تجارية في العالم

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الأحد إنه تم الانتهاء من الاستعدادات لأكبر صفقة تجارية في العالم ، وهي “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” (RCEP) ، مع كون الصين أحد الموقعين على الاتفاقية ، التي ستدخل حيز التنفيذ في العام المقبل.

تم التوقيع على الصفقة في نوفمبر الماضي من قبل 15 دولة تمثل حوالي 30٪ من سكان العالم ، بإجمالي صادرات يزيد عن 5000 مليار دولار ونحو 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، مما يجعلها أكبر كتلة تجارية في التاريخ.

الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة هي اتفاقية تجارة حرة بين دول آسيا والمحيط الهادئ ، والتي تشمل أستراليا وبروناي وكمبوديا والصين وإندونيسيا واليابان ولاوس وماليزيا وميانمار ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند و فيتنام. في 15 أبريل ، قدمت الصين رسميًا خطاب الموافقة على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة إلى الأمين العام لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن الصين أكملت تقريبا الاستعدادات المطلوبة ، والتي تضمن التنفيذ الكامل للاتفاقية عندما تدخل حيز التنفيذ.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية ، أكملت الصين خططها التنفيذية ، للتأكد من قدرتها على إعفاء أو تخفيض الرسوم الجمركية عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. فيما تحققت وزارة التجارة من القوانين ذات الصلة.

وفي هذا السياق ، قال يو بينلين ، المدير العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية العالمية ، “أكملت الصين الآن جميع الاستعدادات اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتفق عليها في الاتفاقية. هناك 701 التزامًا ملزمًا للصين في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ، وتغطي الالتزامات مجالات فتح قطاع الخدمات ، وحماية الاستثمار ، وحقوق الملكية الفكرية ، وتسهيل التجارة ، وكذلك التجارة. الكتروني.

وشدد على أنه لن يتم فرض أي رسوم جمركية على أكثر من 90 في المائة من تجارة البضائع ، مؤكدا أن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ستعزز بقوة الانتعاش الاقتصادي بعد تفشي الوباء بين الدول الأعضاء.

وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ في 10 دول في الأول من يناير من العام المقبل ، بما في ذلك أستراليا وسنغافورة وكمبوديا والصين واليابان.

يقوم الموقعون الآخرون على الاتفاقية حاليًا بتسريع عملية الموافقة الوطنية ، مؤكدين أنهم سينتهون من الموافقة في أقرب وقت ممكن. تتوقع الصين أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في جميع الدول الموقعة ، بحيث يمكن تنفيذها بالكامل في المنطقة في أقرب وقت ممكن.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع على الاتفاقية بعد أكثر من 30 جولة مفاوضات بدأت في نوفمبر 2012 ، بالإضافة إلى اجتماعات عدد من القادة والوزراء المحددين من بين الدول المشاركة.