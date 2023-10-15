تقدمت شركة نسيج العالمية بطلب إلى هيئة السوق المالية السعودية لرفع رأس مالها بقيمة 163.5 مليون ريال من خلال تداول أسهم حقوق الأولوية، وبررت طلبها لهذه الزيادة بأنها تهدف إلى تخفيض معدلات الإقراض، وتمويل رأس المال العامل، ودعم مشروع تحول الشركة في العمل بطريقة الوحدات الاستراتيجية، وقد صدر الموافقة على هذا الطلب من قِبل الهيئة، تعرف معنا في هذا المقال على أهم التفاصيل.

"السوق المالية" توافق على طلب زيادة رأس مال شركة نسيج العالمية بقيمة 163.5 مليون ريال سعودي

الموافقة على طلب زيادة رأس مال شركة نسيج العالمية

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قرارها بقبول طلب شركة نسيج العالمية على زيادة رأس المال بقيمة 163.5 مليون ريال عن طريق تداول أسهم حقوق الأولوية، ومن جانبها أكدت على أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة؛ حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية فقط.

قد يهمك: يقين كابيتال تُعلن موعد اكتتاب شركة فاد العالمية في 20% من أسهمها بالسوق الموازي

أحقية التداول في أسهم حقوق الأولوية

أوضحت الشركة أن أحقية التداول في أسهم حقوق الأولوية سوف يكون للمساهمين الذين تم قيدهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية اليوم الثاني من التداول الذي يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، على أن يحدد مجلس إدارة شركة نسيج تاريخه في وقت لاحق.

أما عن عدد الأسهم المطروحة وكذلك سعر السهم الواحد فلم يتم الإعلان عنه حتى الآن، ولكن سيتم تحديده لاحقاً مع نهاية اليوم الأول للتداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وأكدت الشركة إلى ضرورة اطلاع المكتتبين على النشرة التفصيلية التي تتضمن التفاصيل التي تخص تداول أسهم حقوق الأولوية وذلك ليتعرفوا من خلالها مدى جدوى التداول والاكتتاب في الأسهم على أن يتم طرح النشرة قريبًا ليتمكن الجميع من قراءتها قبل الموعد المحدد للتداول.