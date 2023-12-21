السعودية تشتري أكثر من مليون طن من القمح المحلي بتكلفة 2 مليار ريال
انتهى موسم شراء القمح المحلي في المملكة العربية السعودية بنجاح كبير، حيث تم توريد أكثر من 1.2 مليون طن من القمح الصالح للإنتاج، وذلك بزيادة قدرها 121% عن الموسم السابق، وبتكلفة تجاوزت 2 مليار ريال، ويعد هذا الإنجاز نتيجة للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للأمن الغذائي، التي تولت مسؤولية شراء القمح من المزارعين المحليين، وتوفير الحوافز والدعم لهم، وتسهيل الإجراءات النظامية عبر المنصة الإلكترونية “محصولي”، التي تمكن المزارعين من تسجيل بياناتهم ومتابعة حالة طلباتهم واستلام مستحقاتهم بسرعة ويسر.