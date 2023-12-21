السعودية تشتري أكثر من مليون طن من القمح المحلي بتكلفة 2 مليار ريال

ما هو موسم شراء القمح المحلي؟

موسم شراء القمح المحلي هو الفترة التي تقوم فيها الهيئة العامة للأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية بشراء القمح من المزارعين المحليين الذين يزرعون القمح بشكل اختياري، وذلك لتأمين احتياجات المملكة من هذه المحصول الاستراتيجي.

ما هي الجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق هذا الإنجاز؟

تبذل الهيئة جهودًا كبيرة لتحقيق هذا الإنجاز، منها:

توفير الحوافز والدعم للمزارعين المحليين، وذلك بتحديد سعر شراء القمح بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج والربحية المعقولة.

تسهيل الإجراءات النظامية عبر المنصة الإلكترونية “محصولي”، التي تمكن المزارعين من تسجيل بياناتهم ومتابعة حالة طلباتهم واستلام مستحقاتهم بسرعة ويسر.

تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لتخزين ونقل ومعالجة القمح المحلي بما يحافظ على جودته وسلامته.

تشجيع البحث العلمي والتطوير التقني في مجال زراعة القمح وتحسين إنتاجيته ومقاومته للأمراض والآفات والظروف المناخية.

ما هي الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها من خلال شراء القمح المحلي؟

تسعى الهيئة لتحقيق عدة أهداف من خلال شراء القمح المحلي، منها:

تحقيق الأمن الغذائي المحلي، وتلبية احتياجات المملكة من القمح، الذي يعد من المحاصيل الاستراتيجية، والذي يستخدم في إنتاج الخبز والمعجنات والمكرونة وغيرها من المنتجات الغذائية.

تنويع مصادر شراء القمح، بحيث تعتمد على القمح المحلي، وكذلك على القمح الذي يزرعه المستثمرون السعوديون في الخارج، والقمح الذي يشترى من الأسواق العالمية عن طريق المناقصات التي تطرحها الهيئة، والتي تشهد منافسة شركات عالمية متخصصة في تجارة الحبوب.

تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي المحلي، وتشجيع المزارعين على الاستثمار في هذا المجال، وتحسين دخلهم ومستوى معيشتهم.

المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة والتنوع.

ما هي الإحصائيات التي تظهر نجاح موسم شراء القمح المحلي؟

هناك عدة إحصائيات تظهر نجاح موسم شراء القمح المحلي، منها: