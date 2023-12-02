الذهب يواصل إرتفاعه في السعودية وعيار 21 يسجل 218 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 2-12-2023، وذلك مع بداية تعاملات اليوم، حيث سجل الجرام من عيار 21 الأكثر تداولًا في السعودية، نحو 218.48 ريال، أي ما يعادل نحو 58.26 دولار.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن شهدت أسعار الذهب في السعودية استقرارًا في بداية تعاملات أمس الجمعة.

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 249.69 ريال، أي ما يعادل نحو 66.58 دولار، وعيار 22 نحو (228.88) ريال.

بينما سجل عيار 18 نحو (187.27) ريال، كما سجل الجرام عيار 14 نحو 145.65 ريال، أي ما يعادل نحو 38.84 دولار.