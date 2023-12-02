أخبار إقتصادية

الذهب يواصل إرتفاعه في السعودية وعيار 21 يسجل 218 ريال

مازن الهدهودي

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 2-12-2023، وذلك مع بداية تعاملات اليوم، حيث سجل الجرام من عيار 21 الأكثر تداولًا في السعودية، نحو 218.48 ريال، أي ما يعادل نحو 58.26 دولار.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن شهدت أسعار الذهب في السعودية استقرارًا في بداية تعاملات أمس الجمعة.

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 249.69 ريال، أي ما يعادل نحو 66.58 دولار، وعيار 22 نحو (228.88) ريال.

أسعار الذهب في السعودية

بينما سجل عيار 18 نحو (187.27) ريال، كما سجل الجرام عيار 14 نحو 145.65 ريال، أي ما يعادل نحو 38.84 دولار.

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مازن الهدهودي

طالب بكلية التربية الفرقة الرابعة قسم بيولوجي، ومهتم بنقل الأخبار الرياضية، والتعليمية، والاقتصادية في مصر والوطن العربي.

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